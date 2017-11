Video: Peruánci zdolali Novozélanďanov a ako poslední postúpili na MS vo futbale 2018

LIMA 16. novembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti Peru sa stali posledným 32. účastníkom majstrovstiev sveta 2018 v Rusku. Peruánci v odvete juhoamericko-oceánskej baráže využili výhodu domáceho stretnutia a v Lime zdolali hráčov Nového Zélandu 2:0 (1:0). Prvý zápas sa vo Wellingtone skončil bezgólovo 0:0.

Skóre odvety otvoril v 29. min Jefferson Farfán a v 65. min pečatil postup juhoamerického tímu do Ruska Christian Ramos. Skúsený stredopoliar Lokomotivu Moskva Farfán (33) skóroval z dobrej pozície v šestnástke po skvelej prihrávke Christiana Cuevu z krídelného priestoru.

Obranca Ramos navodil predčasné rozhodnutie zo situácie po rohovom kope, keď obrana hostí na päťke nedokázala odkopnúť loptu.

Peruánci na MS po 36 rokoch

Peruánci venovali víťazstvo a postup na MS svojmu pre doping dištancovanému útočníkovi Paolovi Guerrerovi, ktorý počas kvalifikačnej púte nastrieľal 6 gólov. Na svetový šampionát postúpili po piaty raz, aktuálne po 36 rokoch. Novozélanďania sa nedočkali tretej účasti, na "mundiale" nechýbali v rokoch 1982 a 2010.





"Museli sme si prejsť množstvom nezmyslov, kým sme sa dostali na svetový šampionát. Venujeme to Paolovi, sľúbili sme mu to," uviedol so slzami v očiach Jefferson Farfán. "Nezaslúžili sme si byť 35 rokov mimo majstrovstiev sveta. Bolo to strašne dlho, ale dočkali sme sa," podotkol Christian Cueva.

Prezident vyhlási štátny sviatok

Peruánsky prezident Paulo Kuczynski hráčom už pred odvetou baráže prisľúbil, že ak postúpia na MS 2018, vo štvrtok vyhlási štátny sviatok. "Ďakujeme našim bojovníkom za tieto chvíle radosti. Poďme teraz oslavovať, ale zodpovedne," napísal peruánsky prezident na svojej twitterovej prezentácii.

"To, čo chlapci dokázali, že úžasné pre týchto peruánskych ľudí. Vždy nás podporovali, užívali si každý moment a preto som veľmi šťastný. Teším sa, že sa nám podarilo splniť náš kvalifikačný cieľ. Moja zmluva sa automaticky predlžuje až do MS," vyhlásil podľa webu soccerway.com 59-ročný Argentínčan na lavičke Peru Ricardo Gareca.

Futbalisti Peru sa stali piatym účastníkom MS 2018 z Južnej Ameriky z kvalifikačnej zóny CONMEBOL, istotu už predtým mali priami postupujúci: Argentína, Brazília, Kolumbia a Uruguaj. Na svetovom šampionáte v Rusku si zahrá aj 14 európskych, 5 afrických, 5 ázijských účastníkov plus 3 postupujúci zo zóny CONCACAF, čiže Severnej a Strednej Ameriky, resp. karibskej oblasti. Austrálčania sú vedení ako zástupca ázijskej časti kvalifikačného kolotoča.

Kvalifikácia o postup na MS 2018

interkontinentálna baráž – odveta



Peru – Nový Zéland 2:0 (1:0)

* prvý zápas 0:0, na MS 2018 postúpilo Peru

Góly: 28. Farfán, 65. Christian Ramos

Prehľad účastníkov MS vo futbale 2018



Európa – UEFA (14): Rusko (hostiteľ), Anglicko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Chorvátsko, Island, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko



Južná Amerika – CONMEBOL (5): Argentína, Brazília, Kolumbia, Uruguaj, Peru



Severná a Stredná Amerika a karibská oblasť – CONCACAF (3): Kostarika, Mexiko, Panama



Ázia – AFC (5): Austrália, Irán, Japonsko, Kórejská republika, Saudská Arábia



Afrika – CAF (5): Egypt, Maroko, Nigéria, Senegal, Tunisko



Oceánia – OFC (0)

