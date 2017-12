Video: Pep Guardiola odkoučoval svoj jubilejný 100. zápas v prestížnej Lige majstrov

CHARKOV 7. decembra (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola v stredu odkoučoval svoj jubilejný 100. zápas v prestížnej Lige majstrov.

Šéf lavičky anglického klubu Manchester City sa okrúhlej stovky dočkal v ukrajinskom Charkove v dueli proti Šachtaru Doneck. "Citizens" prehrali 1:2, nič to však nezmenilo na skutočnosti, že vyhrali základnú F-skupinu so ziskom 15 bodov.





Pred Guardiolom dosiahlo tento významný míľnik iba päť trénerov - Alex Ferguson, Arséne Wenger, Carlo Ancelotti, José Mourinho a Mircea Lucescu.

"Prvý gól Šachtaru bol nádherný, pri tom druhom sme dobre nebránili. Bojovali sme však a s výkonom mojich hráčov som spokojný. Chceli sme tu vyhrať, snažili sme sa až do konca, ale nevyšlo to," povedal Guardiola, ktorého mužstvo zaznamenalo vôbec prvú súťažnú prehru v tejto sezóne.

Príležitosť dostali mladí hráči

Štyridsaťšesťročný rodák zo Santpedora dal v Charkove šancu viacerým mladíkom zo širšieho kádra. V strede obrany nastúpil 20-ročný Oluwatosin Adarabioyo, na jej kraji hral čerstvý majster sveta a najlepší hráč z nedávnych MS do 17 rokov v Indii Phil Foden.





Po prestávke nastúpil aj 18-ročný Guardiolov krajan Brahim Díaz. "Veľmi sa teším z výkonu všetkých troch, z Tosina, Brahima aj Phila, z toho, ako si počínali proti kvalitnému tímu Šachtaru Doneck, kde hrá množstvo talentovaných Brazílčanov," doplnil niekdajší lodivod FC Barcelona a Bayernu Mníchov.

Zo sto zápasov vyhral 61

Guardiola zo sto zápasov v európskom pohári číslo jeden vyhral 61, jeho mužstvá v nich strelili 236 gólov a inkasovali rovných 100. Bývalý skvelý defenzívny stredopoliar doteraz v pozícii trénera vyhral LM dvakrát, v oboch prípadoch so spomenutým katalánskym veľkoklubom (2009 a 2011).

Tretiu "ušatú trofej" by rád pridal aj so súčasnými zverencami. Priznal však, že na celkový úspech musí do seba priaznivo zapadnúť viacero okolností.

"Vždy najprv záleží na žrebe. Ostatné potom závisí od rozpoloženia tímu v danom momente, v deň zápasu... Dnes môžeme byť dobrí, ale vo februári to môže byť katastrofa. Alebo naopak. Bude to ťažké, súperi vo vyraďovacích kolách budú nároční, ale vynasnažíme sa zo všetkých síl," uzavrel Guardiola.

