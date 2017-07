Video: Paur z AS Trenčín rozhodol o remíze v 2. predkole Európskej ligy proti Jehude Tel Aviv

MYJAVA 13. júla (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Trenčín v Myjave remizovali 1:1 s tímom izraelského klubu Bnei Jehuda Tel Aviv vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Európskej ligy 2017/2018.





Pred budúcotýždňovou odvetou v Izraeli (20. júla) je k postupu do 3. predkola po góle na súperovej pôde o niečo bližšie telavivské mužstvo. Žreb 3. predkola sa uskutoční v piatok 14. 7. o 13.00 h vo švajčiarskom Nyone.

Trenčania zlyhávali v záveroch

Zverenci trénera Martina Ševelu sa pre nevyhovujúci domáci štadión tentoraz nemohli spoľahnúť na dlhodobé skúsenosti s umelou trávou, v úvodnej štyridsaťpäťminútovke však na ihrisku v Myjave podľa predpokladov dominovali a boli aktívnejší zlyhávali však vo finálnej fáze.





Pribrzdil ich gól inkasovaný už v 3. min - po štandardnej situácii sa v šestnástke pohotovo zorientoval litovský ofenzívny univerzál Nerijus Valskis a otvoril skóre. Obraz hry sa nezmenil ani po výmene strán. Trenčania sa dočkali vyrovnania po hodine hry, center Desleyho Ubbinka akrobaticky umiestnil do siete Jakub Paur - 1:1.

Simulovanie za žltú i červenú kartu

V 80. min si Izraelčan Maor Kandil pýtal pokutový kop, za simulovanie však dostal druhú žltú a aj červenú kartu. Presilovku mohol v 89. min zužitkovať striedajúci Hamza Čatakovič, v stopercentnej príležitosti však zblízka netrafil medzi tri žrde.

Futbalová Európska liga 2017/2018

2. predkolo - prvý zápas (hrá sa na odvetu) - štvrtok:

- hralo sa v Myjave

59. Paur - 3. Valskis, ŽK: 76. Kleščík, 76. Paur - 20. Kandil, 66. Gordana, 69. Valskis, ČK: 80. Kandil (Jehuda Tel Aviv) po druhej ŽK, Sánchez Martínez (Šp.), 2365 divákov

A. Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, K. Julien - Ubbink, El Mahdioui, Paur - H. Gong (57. Kvocera), Antonio Mance (79. Čatakovič), Beridze

"Začiatok nebol dobrý. Inkasovali sme v úvode po individuálnej nezodpovednosti. Súper bol kvalitnejší než Torpedo Kutaisi v prvom predkole. Potrebujeme však takéto ťažké zápasy, aby sme mohli napredovať. V polčasovej prestávke som musel zvýšiť hlas a prebudiť chlapcov. Potom sme mali opraty vo svojich rukách, strelili sme vyrovnávajúci gól, súper však dobre bránil a hrozil zo smrtiacich protiútokov. Pred odvetou je všetko otvorené. Musíme v Izraeli skórovať, na to pripravíme mužstvo. Pôjdeme tam po výsledok, ktorý nám zaručí postup. Najradšej by sme hrávali v pohárovej Európe v domácom prostredí v Trenčíne vedel by som si predstaviť aj viac fanúšikov na tribúnach, s tým však teraz nič nemôžeme spraviť."

"Myslím si, že duel mal veľké tempo. Chceli sme ísť od úvodu do súpera, no hneď sa to rozsypalo inkasovaným gólom. Potom sme však boli dominantní. Išli sme za víťazstvom, no stačilo to len na remízu. Izraelčania hrozili najmä z protiútokov vpredu mali kvalitného litovského reprezentanta, ktorí si vedel prikryť loptu. Pri góle som tam dosť dlho bol sám našťastie, Desley ma videl. Dokáže to kopnúť výborne, stačilo mi len nastaviť nohu."





