Video: Päť zápasov sa v NHL skončilo výsledkom 3:1, Halák nechytal a Jágr sa vrátil na ľad

NEW YORK 8. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti New Yorku Islanders podľahli hráčom Edmontonu Oilers 1:2 po predĺžení v utorňajšom stretnutí zámorskej NHL.

V bránke ostrovanov sa predstavil Thomas Greiss, ktorý odchytal celý zápas a pripísal si 23 úspešných zákrokov. Slovenský gólman Jaroslav Halák presedel duel na striedačke.

McDavid rozhodol o triumfe olejárov

O víťazstve "olejárov" rozhodol 38 sekúnd po začiatku predĺženia ich mladý kapitán Connor McDavid. Bol to jeho šiesty gól a sedemnásty bod v sezóne.

Brankár Oilers Cam Talbot zneškodnil 36 streleckých pokusov Islanders, z toho 13 v poslednej tretine. "Bol skvelý. Predtým som si neuvedomil ten nepomer striel. V tretej tretine mali nejaké šance, ale on odviedol skvelú prácu," pochválil svojho gólmana McDavid pre nhl.com.

Vyjadril sa aj Talbot, ktorý ocenil McDavidov prínos: "Islanders sú doma extrémne dobrí. Uvažovali sme, s čím na nás asi prídu, a v tretej tretine nám ukázali zo seba to najlepšie. Ale my sme boli schopní im čeliť, a naše dve ´mladé pušky´ nám zariadili víťazstvo. V takýchto situáciach ich potrebujeme," uviedol kanadský gólman.

Eberle hral proti bývalým spoluhráčom

Pod druhou "mladou puškou" myslel nemeckého útočníka Leona Draisaitla, ktorý zaznamenal úvodný zásah merania síl a po ukážkovom prečíslení pridal aj asistenciu na rozhodnutie McDavida v predĺžení.

Na 1:1 vyrovnal Jordan Eberle, bývalý hráč Edmontonu, pre ktorého to bolo prvé stretnutie proti svojmu niekdajšiemu tímu. "Bolo to naozaj zvláštne. Prvá tretina zápasu proti svojmu bývalému tímu? To nie je niečo, na čo by ste sa dokázali vopred pripraviť. Ako zápas pokračoval, pomaly som si zvykal. Ale nevedel som, čo mám očakávať, bolo to naozaj zvláštne," rozhovoril sa Eberle.

Na zásah do Talbotovej bránky mu asistoval mladý útočník Mathew Barzal, ktorý natiahol svoju bodovú sériu na šesť zápasov.

Jágrov návrat do zostavy Calgary

Pittsburgh zdolal Arizonu 3:1. Gólom a dvomi asistenciami sa na tom podieľali Jevgenij Malkin aj Phil Kessel, ktorí spolu s Jakeom Guentzelom tvorili druhú útočnú formáciu Penguins.

V predchádzajúcich dueloch hrali v iných lajnách. "Veľmi dobre sme si rozumeli. Sme nadšení, že môžme hrať spolu, ale treba pochopiť, že to bol len jeden zápas. Musíme hrať spolu častejšie a byť lepší každým nasledujúcim zápasom," poznamenal Malkin. Pre kouča "kojotov" Ricka Toccheta to bolo prvé meranie síl proti "tučniakom" po jeho odchode z organizácie Penguins.

Tocchet strávil uplynulé tri sezóny na lavičke Pittsburghu ako asistent trénera a bol pri zisku dvoch Stanleyho pohárov.

Vancouver triumfoval na ľade Calgary 5:3. V zostave "plameňov" sa objavil aj český útočník Jaromír Jágr, ktorý sa vrátil po šesťzápasovej pauze spôsobenej zranením. Nastúpil v treťom útoku vedľa Sama Bennetta a Marka Jankowského, do bodovej listiny sa nezapísal.





Sumáre NHL

utorok



Buffalo – Washington 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 23. E. Kane (Eichel), 44. B. Pouliot, 60. E. Kane (Pominville) – 38. Ovečkin (Smith-Pelly, Orpik)



Carolina – Florida 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 33. B. McGinn (Hanifin, McKeown), 50. D. Ryan (Williams, McKeown), 59. Williams (Nordstöm, Slavin) – 35. Trocheck (Huberdeau, Luongo)



Columbus – Nashville 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Góly: 45. Dubois – 33. Irwin (Arvidsson, Ekholm), 55. Järnkrok (Salomäki, Fiala), 60. Arvidsson (Salomäki)



New Jersey – St. Louis 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 4. Coleman (Boyle, J. Moore) – 39. Tarasenko (B. Schenn), 41. Schwartz (B. Schenn, Tarasenko), 60. B. Schenn (Tarasenko)



New York Islanders – Edmonton 1:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1)

Góly: 25. Eberle (Barzal) – 22. Draisaitl (Lucic), 61. McDavid (Draisaitl)



Pittsburgh – Arizona 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Góly: 1. Justin Schultz (Malkin, P. Kessel), 4. Malkin (P. Kessel, Guentzel), 47. P. Kessel (Hörnqvist, Malkin) – 41. Rieder (Fischer, Ekman-Larsson)



Montreal – Vegas 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Góly: 9. Gallagher (Plekanec, Jordie Benn), 11. Jordie Benn (Mete, Hudon), 24. Pacioretty (Petry, A. Shaw) – 18. Bellemare (Engelland), 59. Haula (Marchessault, Perron)



Calgary – Vancouver 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Góly: 20. D. Hamilton (Backlund, Tkachuk), 32. J. Gaudreau (Brodie, Monahan), 38. Ferland – 16. Gagner (D. Sedin, Vanek), 36. Vanek (Del Zotto, A. Biega), 39. Dorsett (Sutter, Hutton), 45. Horvat (Boeser, Hutton), 45. H. Sedin (D. Sedin, Virtanen)



Anaheim – Los Angeles 3:4 po predĺž. (2:1, 1:1, 0:1 – 0:1)

Góly: 7. Boll (Montour, L. Shaw), 13. Vatanen (Rakell), 35. Rakell (Manson, Grant) – 17. Kopitar (Iafallo, Muzzin), 40. A. Kempe (Pearson, Toffoli), 46. D. Brown (Iafallo, Kopitar), 64. Shore (D. Brown, Quick)

