Video: Pastrňák sa v play-off NHL blysol hetrikom, Chára nazbieral dva plusové body

NEW YORK 15. apríla (WebNoviny.sk) - Bodovú explóziu predviedol český hokejový útočník v službách Bostonu David Pastrňák v druhom zápase 1. kola play-off Východnej konferencii NHL proti Torontu.

Na sobotňajšom triumfe svojho tímu 7:3 sa podieľal troma gólmi a troma asistenciami, v prvých dvoch stretnutiach série si dovedna pripísal 4 góly a 5 asistencií. To je vyrovnaný rekord play-off z roku 1969, vtedy vo dvoch zápasoch dosiahol 9 bodov legendárny hráč Bruins Phil Esposito.





Celkovo po devätnásty raz sa stalo, že hokejista predviedol v play-off zápase NHL minimálne 6 bodov. Pastrňák nadviazal na Clauda Girouxa z Philadelphie a jeho 6-bodový zápis (3+3) do siete Pittsburghu 13. apríla 2012.

Rekordérmi sú 8-bodoví Mario Lemieux (Pittsburgh) a Patrik Sundström (New Jersey). Lemieux v roku 1989 do bránky Philadelphie nasúkal 5 gólov a pridal aj 3 asistencie, Sundström o rok skôr deprimoval súperov z Washingtonu 3 gólmi a 5 asistenciami.

Čoskoro 22-ročný rodák z Havířova Pastrňák /nar. 25. 5. 1996/ je najmladším hráčom v histórii NHL, ktorý dosiahol minimálne 6 bodov v jednom zápase play-off. Prekonal najväčšiu legendu profiligy Waynea Gretzkého, ktorý vo veku 22 rokov a 81 dní v drese Edmontonu predviedol 7 bodov proti Calgary v divíznom finále v roku 1983.

Pastrňák chváli spoluhráčov

Pastrňák zároveň je lídrom produktivity, gólov, asistencií aj štatistiky plus/mínus bodov vo vyraďovacej časti sezóny 2017/2018. Portál TSN po jeho sobotňajšom predstavení neváhal použiť titulok: Monštruózna noc Pastrňáka.

Séria sa za stavu 2:0 pre Boston z TD Garden presunie do torontského Air Canada Centre (16. a 19. 4.), "Hrám s výbornými hráčmi vo skvelom tíme a momentálne nám to ide. Je pre mňa jednoduché hrať tak ako ostatní spoluhráči, ktorí to vedia," povedal David Pastrňák na webe NHL.

"Náš útok je spolu už istý čas. Rozumieme si a stále cítime, že sa chceme zlepšovať. Nepremýšľame o tom, ako hrá súper. Zaoberáme sa len sami sebou, aby sme hrali rýchlo a jednoducho. Na ľade riešime iba konkrétnu situáciu, ktorá práve nastane. To, čo by sa mohlo stať neskôr, nás nezaujíma, " doplnil svoje myšlienky Pastrňák.

Chára nazbieral dve "plusky"

Prvý útok Bostonu je zatiaľ nočnou morou pre Toronto. Trio Pastrňák, Bergeron, Marchand sa na úvodnom triumfe 5:1 podieľalo spolu 6 bodmi a v druhom zápase im na rovnaký zápis stačilo 10 minút prvej tretiny.

Celkovo vo dvoch zápasoch série spolu dosiahli 20 bodov. Popri 6-bodovom Pastrňákovi sa Marchand a Bergeron blysli 4 asistenciami. Slovenský obranca a zároveň kapitán Bostonu Zdeno Chára v zápase číslo 2 nebodoval, ale počas 22:25 min na ľade si pripísal 2 "hity", 1 zablokovanú strelu a 2 plusové body.

Súboj sa vôbec nevydaril dánskeho brankárovi Toronta Frederikovi Andersenovi, ktorý sa porúčal z ľadu po treťom góle z piatich domácich striel. Jeho náhradník Curtis McElhinney síce štyrikrát inkasoval, ale pripísal si aj 19 zásahov.

Štyri góly "bleskov" v druhej tretine

Výhodu domáceho prostredia v úvode-play-off naplno využili aj hráči Tampy Bay. Najlepší tím Východnej konferencie po základnej časti zdolal New Jersey 5:3 a v sérii vedie rovnako 2:0 na zápasy.

V sobotňajšom súboji Tampa Bay rozhodla vydareným úsekom 10 minút v druhej tretine, v ktorej jej hráči strelil 4 góly z 10 striel. Ruská útočná hviezda Lightning Nikita Kučerov sa blysla gólom a dvoma asistenciami. Jeho krajan, gólman Andrej Vasilevskij, predviedol 41 úspešných zákrokov.

"Dali sme si cieľ vyhrať oba domáce zápasy a to sa nám aj podarilo. Teraz pôjdeme za súperom s ambíciou získať aspoň jedno, v ideálnom prípade obe stretnutia. To je náš plán," uviedol tréner Tampy Bay Jon Cooper na webe NHL. "Ideme domov za našimi skvelými fanúšikmi a strasieme zo seba tieto dve prehry. Budeme určite lepší ako doteraz," verí tréner New Jersey John Hynes.

V Západnej konferencii sa v sobotu hrali rovnako dve stretnutia 1. kola play-off. Nashville zdolal Colorado 5:4 a v sérii vedie 2:0. Anaheim hral po dvoch tretinách so San Jose 2:3 a keďže skóre sa už nezmenilo, Sharks si pripísali aj druhé víťazstvo na ľade Ducks. Do domáceho prostredia teda pôjdu hráči San Jose s veľkou výhodou 2:0 na zápasy.

Sumáre NHL - 1. kolo play-off

sobota

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Toronto 7:3 (4:0, 1:2, 2:1) - stav série: 2:0

Góly: 6. Pastrňák (Krug, Bergeron), 10. DeBrusk (Krug, Bergeron), 13. K. Miller (Pastrňák, Marchand), 15. Rick Nash (Pastrňák, Krug), 24. Krejči (Pastrňák, Marchand), 53. Pastrňák (Bergeron, Marchand), 59. Pastrňák (Marchand, Bergeron - 22. Marner (Hyman), 30. Bozak (C. Brown, Rielly), 55. J. van Riemsdyk (Johnsson, Marner)

Zdeno Chára (Boston) odohral 22:25 min, 0+0, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 2 plusky

Tampa Bay - New Jersey 5:3 (1:1, 4:1, 0:1) - stav série: 2:0

Góly: 13. Point (Palát, McDonagh), 24. Killorn (Kučerov, Stamkos), 25. T. Johnson (McDonagh, Point), 27. Kučerov, 34. Killorn (J.T. Miller, Kučerov) - 14. Hischier, 40. Vatanen (Greene, Schneider), 52. Coleman (Zajac, Moore)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Nashville - Colorado 5:4 (0:0, 3:1, 2:2) - stav série: 2:0

Góly: 22. Fiala (Sissons, Turris), 33. Arvidsson, 37. Johansen (Ekholm, P.K. Subban), 48. Watson (Fiala, Bonino), 59. Hartman (P.K. Subban, Ekholm) - 3. Bourque (Compher, C. Wilson), 38. MacKinnon (Zadorov), 50. Landeskog (MacKinnon, Barrie), 60. Kerfoot (Landeskog, Barrie)

Anaheim - San Jose 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) - stav série: 0:2

Góly: 1. Silfverberg, 28. H. Lindlholm (Getzlaf, Kesler) - 10. Sörensen (Dillon), 15. Couture (Labanc, Pavelski), 22. Hertl (Bödker, Couture)

