Video: Pápež František slúžil omšu pre chudobných, neskôr ich pozval na obed

VATIKÁN 19. novembra (WebNoviny.sk) — Pápež František slúžil v nedeľu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne omšu pre chudobných, pričom odsúdil ľahostajnosť ako veľký hriech.

Pápež ostro skritizoval tých, čo tvrdia, že chudoba "sa ich netýka a je to chyba spoločnosti". Veriacim povedal, že "nespraviť počas života nič zlého nestačí", pričom pomoc ľuďom v núdzi označil za "pas do raja". Pápež poznamenal, že ľudia pôjdu do neba "nie za to, čo vlastnia, ale za to, čo dali" iným.

Po omši pozval 1200 chudobných na slávnostný obed. Pápež František spravil zo služby ľuďom na okraji spoločnosti hlavný znak svojho pôsobenia na svätopeterskom stolci.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.