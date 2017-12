Video: Pánikovo Chicago opäť prehralo, Washington potiahol útok Ovečkin – Bäckström – Wilson

NEW YORK 7. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Chicaga Blackhawks prehrali s hráčmi Washingtonu Capitals 2:6 v stredajšom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský útočník "jastrabov" Richard Pánik odohral 12:11 min, počas ktorých nebodoval.

Štvorbodový Ovečkin

Momentálne s 21 gólmi najlepší strelec zámorskej profiligy, kapitán Capitals Alexander Ovečkin, sa na triumfe svojho tímu podieľal štyrmi bodmi (1+3). Útok Ovečkin - Nicklas Bäckström - Tom Wilson spolu v dueli nazbieral 11 bodov. Švédsky center Bäckström navyše ukončil 21-zápasovú sériu bez streleného gólu.





"Je to zábavné. Dnes sme sa s Tomom bavili, že by sme mali pomôcť Backymu skórovať. Aj sme tak urobili a on naozaj dal gól," povedal Ovečkin pre tsn.ca. "Nie je to strelec, skôr nahrávač. Rád prihráva, ale bolo fajn vziať ho so sebou na palubu," dodal ruský útočník.

Kritický tréner Quenneville

V bránke Blackhawks dostal pre zranenie tímovej jednotky Coreyho Crawforda šancu Anton Forsberg. Po treťom góle Capitals ho tréner John Quenneville radšej vystriedal, meranie síl dochytal J-F Bérubé.

"S dnešným zápasom nie som spokojný. Možno to vyzeralo, že sme mali aj nejaké šance. Avšak všetky naše strely trafili ich brankára do hrude. Nemali sme ani šancu dorážať, pokiaľ nejakí naši hráči boli v bránkovisku alebo aj keď neboli," uviedol Quenneville. Gólman Washingtonu Braden Holtby si pripísal 37 úspešných zákrokov.

Toronto zdolalo Calgary 2:1 po samostatných nájazdoch. Dánsky brankár domácich Frederik Andersen zneškodnil až 47 streleckých pokusov "plameňov". "Náš brankár bol rozhodne lepší," podotkol kouč "javorových listov" Mike Babcock.

Sumáre NHL

streda



Toronto – Calgary 2:1 po sam. nájazdoch (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 39. Rielly, rozhodujúci sam. nájazd: W. Nylander – 11. Giordano (Monahan, Brouwer)



Washington – Chicago 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

Góly: 12. Bäckström (Ovečkin, T. Wilson), 15. T. Wilson (Djoos, Bäckström), 16. Ovečkin (T. Wilson, Orlov), 39. Connolly (Ovečkin, Bäckström), 51. Kuznecov (Ovečkin, Carlson), 58. T. Wilson (Niskanen) – 18. Bouma (C. Murphy, DeBrincat), 57. Toews

Richard Pánik (Chicago) odohral 12:11 min, 0+0, -1, 2 strely, 3 hity



Edmonton – Philadelphia 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Góly: 24. Draisaitl (McDavid), 54. Nugent-Hopkins (Cammalleri, Maroon) – 29. Weal (Couturier, C. Giroux), 35. Weise (C. Giroux, Simmonds), 45. M. Raffl (J. Voráček), 60. Simmonds (Filppula, Provorov)



Anaheim – Ottawa 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 24. Henrique (Rakell, Perry), 32. O. Kaše (N. Ritchie, Manson), 59. Henrique (Vermette, Fowler)

