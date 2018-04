Video: Pánik strelil parádny gól a počtom bodov sa vyrovnal Tatarovi, Edmonton nebude v play-off

NEW YORK 1. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský útočník Richard Pánik gólom a asistenciou prispel k hladkému víťazstvu Arizony nad St. Louis (6:0) v sobotňajšom súboji hokejovej NHL. V 24. min Pánik parádne trafil švihom z priestoru pravého útočného bodu na vhadzovanie, puk sa najprv odrazil od žŕdky, kým si našiel cestu za chrbát brankára St. Louis Jaka Allena. Toho po góle vystriedal Carter Hutton.

Slovenský krídelník má v závere sezóny formu ako hrom, v ostatných piatich zápasoch si pripísal 3 góly a 3 asistencie, celkovo sa dostal na súčet 13 gólov a 20 asistencií. Znamená to, že s 33 bodmi sa už vyrovnal Tomášovi Tatarovi (19+14) v pozícii najproduktívnejšieho Slováka v tomto súťažnom ročníku NHL.

McDavid môže získať Art Ross Trophy

Andrej Sekera asistoval pri druhom góle Edmontonu na ľade Calgary, Oilers však prehrali s Flames 2:3. Pre slovenského obrancu, ktorý odohral 20:53 min, to bol ôsmy bod v aktuálnej sezóne, v ktorej vinou zranení absolvoval iba 35 zápasov.





Edmonton už nemôže postúpiť do play-off, ale jeho kapitán Connor McDavid (hoci tentoraz nebodoval) stále má reálne šancu získať Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti NHL. Aktuálne má kanadský mladík 103 bodov (41+62) a pred Rusom Nikitom Kučerovom (Tampa Bay) náskok 6 bodov. Calgary je už tiež mimo postupovej hry, ale aspoň jeho hráči ukončili 7-zápasovú sériu bez víťazstva.

"Tučniaci" po dvanásty raz v play-off

Pittsburghu to trvalo pomerne dlho, ale napokon má istotu postupu do play-off. Obhajca triumfu v Stanleyho pohári z ostatných dvoch sezón ju spečatil domácim triumfom nad Montrealom (5:2). Penguins sú na druhom mieste v Metropolitnej divízii Východnej konferencie o 3 body za hráčmi Washington Capitals. Postup do vyraďovacej časti si "tučniaci" vybojovali po dvanásty raz v neprerušenej sérii, čo je rekord spomedzi aktívnych tímov v NHL.





"Postúpiť do play-off je vždy čosi výnimočné. lebo táto súťaž je nesmierne náročná. Ak sa obzriem na tímy za nami, je to veľká kvalita a tesné bodové rozdiely. Klobúk dolu pred našimi hráčmi, že to znova vybojovali," uviedol tréner Pittsburghu Mike Sullivan.

NHL

sobota:

Boston - Florida 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Góly: 12. Holden (Krejčí, Debrusk), 15. DeBrusk (Donato, Krejčí), 22. Donato (Krejčí), 34. P. Bergeron (Backes, Pastrňák), 37. DeBrusk (K. Miller, Grzelcyk) - 5. J. McGinn (Yandle, Trocheck)

Detroit - Ottawa 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 25. Larkin (Mantha, N. Jensen), 45. Athanasiou (N. Kronwall)

Vancouver - Columbus 5:4 po predĺž. (0:1, 2:0, 2:3 - 1:0)

Góly: 32. Archibald (Sautner), 34. Goldobin (Jokinen), 46. Jokinen (Virtanen, Horvat), 55. Horvat (Jokinen, Pouliot), 62. Edler (Sutter) - 14. Jones (Atkinson, Panarin), 57. Dubois (Panarin, Jones), 59. Werenski (Panarin, Jones), 59. Atkinson (Jones, Panarin)

Carolina - New York Rangers 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Góly: 49. Skinner (D. Ryan, Dahlbeck) - 24. Sproul (Carey, Namestnikov), 34. K. Hayes (Fast)

New Jersey - New York Islanders 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Góly: 8. Noesen (Coleman, Butcher), 21. Hall (Butcher, Palmieri), 30. Hall (Noesen), 39. Coleman (Mueller, Grabner), 57. Wagner (Boychuk, Leddy) - 2. Fritz (Davidson, Tavares), 34. Beauvillier (Barzal, Nelson)

Pittsburgh - Montreal 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Góly: 10. Sheary (Sheahan, Hunwick), 11. Hörnqvist (Schultz, P. Kessel), 15. Hagelin (Malkin), 48. P. Kessel (Crosby, Malkin), 50. Sheahan (Määttä, Letang) - 9. Petry (Gallagher, Byron), 20. Drouin (Galchenyuk, Gallagher)

Toronto - Winnipeg 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Góly: 23. Marleau (Matthews, Gardiner) - 29. Morrissey (Ehlers, Trouba), 30. Byfuglien (Wheeler, Stastny), 38. Copp (Lowry, Tanev)

Dallas - Minnesota 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 13. Spezza (Radulov, Klingberg), 28. Klingberg (Jamie Benn, Seguin), 41. Faksa (Pitlick), 60. Seguin - 42. Parise (Mikael Granlund, Brodin)

Nashville - Buffalo 4:7 (2:1, 2:5, 0:1)

Góly: 3. P.K. Subban (Josi, Johansen), 17. Watson (Ekholm, Bonino), 22. Turris (C. Smith, Fiala), 33. Bonino (Ellis, Watson) - 1. Pominville (Girgensons, Eichel), 26. R. O´Reilly (Eichel, Ristolainen), 28. Okposo (Rodrigues, Mittelstadt), 36. Reinhart (Ristolainen, Eichel), 38. Reinhart (R. O´Reilly, Eichel), 39. Okposo (Ristolainen, Eichel), 49. Reinhart (R. O´Reilly)

Arizona - St. Louis 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Góly: 15. L. Schenn (Strome, Domi), 24. PÁNIK (Keller, Stepan), 36. Ekman-Larsson (PÁNIK, Stepan), 40. Chychrun (Richardson, Ekman-Larsson), 52. Goligoski (Domi, Strome), 58. Rinaldo (Domi, Strome)

Richard Pánik (Arizona) 1 gól, 1 asistencia, 1 strela, 1 pluska, 3 "hity"

Calgary - Edmonton 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Góly: 7. Hamilton (Backlund, Frolík), 12. Hathaway, 16. Backlund (Michael Stone, Frolík) - 3. Slepyšev (Kassian), 33. Cammalleri (SEKERA, Kassian)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 20:53 min, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 1 pluska

Vegas - San Jose 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: 3. Theodore (W. Karlsson, Engelland), 24. Lindberg (Theodore), 49. W. Karlsson - 8. Pavelski (Meier, Donskoi), 30. Vlasic (Pavelski, Braun)

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.