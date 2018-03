Video: Pánik strelil gól, ale Florida rázne otočila zápas. Prehra Islanders frustruje Haláka

WASHINGTON 25. marca (WebNoviny.sk) - Richard Pánik strelil gól, pridal aj asistenciu, ale hokejistom Arizony to nestačilo na víťazstvo na ľade Floridy. Domáci v záverečnej tretine prestrieľali hostí 18:4 a štyrmi gólmi otočili z 0:2 na 4:2.

Florida sa reálne udržala v hre o druhú priečku s voľnou kartou do play-off vo Východnej konferencii NHL. Okrem Pánika v sobotňajšom bohatom programe NHL bodoval aj obranca Andrej Sekera. Jednou asistenciou prispel k triumfu Edmontonu proti Los Angeles (3:2).

Reimer pozorný pri Pánikovi

Pánik má v závere základnej časti solídnu formu. V ostatných štyroch zápasoch strelil krídelník Arizony tri góly, celkovo má v tejto sezóne na konte 11 gólov a 18 asistencií.





V sobotu v BB&T Center najprv prihral na gól jednému z najlepších nováčikov tohto súťažného ročníka Claytonovi Kellerovi a potom aj s dávkou šťastia telom tečoval strelu Dereka Stepana od modrej v presilovej hre tak, že puk prekĺzol pomedzi betóny Jamesa Reimera. Pánik mohol zvýšiť náskok hostí aj na 3:0, ale tentoraz bol Reimer pri jeho bekhendovom pokuse pozorný.

"Ku každému zápasu teraz musíme pristupovať ako k súboju play-off. Spočiatku nám to nešlo, ale neobzeráme sa dozadu. Sme v hre o play-off a to je podstatné," uviedol strelec dvoch gólov Floridy Vincent Trocheck na webe NHL.

"Ostrovania" prehrali deviaty zápas v rade

V súboji New York Islanders - Chicago (1:3) boli v hre dvaja slovenskí hokejisti. Útočník Tomáš Jurčo gólom ani asistenciou neprispel k triumfu Blackhawks nad Islanders, ktorí mali v bránke Jaroslava Haláka. Ten si pripísal 22 zákrokov s úspešnosťou 91,7%.

Halák mal smolu pri druhom góle hostí, keď sa puk po strele Brandona Saada odrazil od zadného plexiskla tak nešťastne, že slovenský gólman nevedel, kde je. Saad potom skóroval z ťažkého uhla aj s pomocou ďalšieho odrazu puku, tentoraz od Halákovej korčule.





"Asi sa to odrazilo od stĺpika alebo niečoho podobného. Nemal som tušenie, kde sa puk nachádza. Už sa mi to párkrát v tejto sezóne stalo, je to frustrujúce," cituje Haláka portál NHL. Islanders prehrali deviaty z ostatných 11 zápasov a ich šance na prienik do vyraďovacej časti sú už len v rovine teórie.

Hokejisti Vegas prehrali na ľade Colorada 1:2 po nájazdoch, slovenský útočník v drese "zlatých rytierov" Tomáš Tatar nebodoval a nepredstavil sa ani v záverečnej "lotérii".

Hostia z mesta kasín síce získali bod, ale na spečatenie postupu do play-off potrebovali dva, tak si ešte musia počkať. O triumfe Avalanche rozhodol Švéd Gabriel Landeskog. Colorado sa posunulo na prvú priečku s voľnou kartou na Západe.

NHL

sobota:

Colorado - Vegas 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 14. Söderberg (Compher, Kerfoot), rozhodujúci sam. nájazd Landeskog - 42. Marchessault (Theodore)

Tomáš Tatar (Vegas) odohral 13:16 min, 0+0, 1 pluska, 2 strely na bránku

San Jose - Calgary 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Góly: 8. Dillon (Tierney, Meier), 10. Hansen (Burns, Goodrow), 29. E. Kane (Tierney), 31. Braun (Couture, E. Karlsson), 53. E. Kane (Pavelski, Dillon) - 13. Michael Stone (Ferland, Stewart)

Columbus - St. Louis 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 35. Atkinson - 3. Steen (Berglund, Brodziak), 30. Tarasenko (B. Schenn, Schwartz)

Florida - Arizona 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Góly: 47. Trocheck (J. McGinn, Yandle), 50. Trocheck (Pysyk, Huberdeau), 57. Malgin (Sceviour, Mamin), 60. J. McGinn (Barkov, Trocheck) - 15. Keller (PÁNIK, Stepan), 22. PÁNIK (Stepan, Keller)

Richard Pánik (Arizona) odohral 16:07 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely, 2 "hity", 1 mínuska

Montreal - Washington 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)

Góly: 9. Galchenyuk (De La Rose), 40. Hudon (Jordie Benn, L. Shaw), 50. Hudon (Reilly, L. Shaw), 59. Gallagher (Drouin, Petry) - 12. Kuznecov (Carlson, Bäckström), 15. T. Wilson (Bäckström), 19. T. Wilson (Bäckström, Burakovsky), 25. Beagle (Orlov, Chiasson), 42. Kuznecov (Bäckström, Carlson), 45. Oshie (Jeřábek, Burakovsky)

New Jersey - Tampa Bay 2:1 (1:0. 1:0, 0:1)

Góly: 18. Hischier (Butcher, Mueller), 31. Palmieri (Zacha, Hall) - 45. Palát (Sergačov, Point)

New York Islanders - Chicago 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Góly: 58. Tavares (Lee, Hickey) - 23. P. Kane (Sharp, Gustafsson), 25. Saad (Oesterle, Rutta), 59. Seabrook

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 58:53 min, 22 zákrokov z 24 striel, úspešnosť 91,7%

Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 12:35 min, 3 strely, 1 zablokovaná strela

New York Rangers - Buffalo 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Góly: 17. Kreider (Zibanejad, Fast), 19. Vesey (Zuccarello), 24. Pionk (Vesey, K. Hayes), 29. Zibanejad (Kreider, Pionk), 35. Vesey (Spooner, K. Hayes) - 56. Reinhart (Okposo, O´Reilly)

Ottawa - Carolina 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Góly: 10. B. Ryan (Dzingel, E. Karlsson), 57. Chabot (Hoffman, Pääjärvi) - 8. Di Giuseppe (Zykov), 38. B. McGinn (Dahlbeck, J. Staal), 49. Hanifin (Aho, Zykov), 50. Skinner (Di Giuseppe), 60. J. Staal (Williams, E. Lindholm)

Toronto - Detroit 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Góly: 15. Kapanen (Bozak, J. van Riemsdyk), 35. C. Brown (Dermott, Rielly), 48. W. Nylander (Matthews), 53. Kadri (Marleau, Marner) - 25. Larkin (Mantha), 30. Bertuzzi (DeKeyser, Zetterberg), 45. Nielsen (Witkowski, Kronwall)

Minnesota - Nashville 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 23. Eriksson Ek (M. Foligno, Winnik), 34. Niederreiter (Zucker, Murphy), 42. Zucker (E. Staal), 59. Parise (Mikael Granlund) - 9. Johansen (P.K. Subban, F. Forsberg)

Edmonton - Los Angeles 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Góly: 1. Aaberg, 16. McDavid (Rattie, A. Larsson), 25. McDavid (Slepyšev, SEKERA) - 16. Muzzin (Pearson, Carter), 47. Carter (Rieder, Pearson)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 15:27 min, 1 asistencia, 3 zablokované strely

