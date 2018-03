Video: Pánik skóroval a pripísal si aj plusový bod, Tatar rozdal tri „hity“

NEW YORK 29. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Arizony Coyotes zvíťazili nad hráčmi Vegas Golden Knights 3:2 v stredajšom zápase zámorskej NHL.

V dueli sa predstavili dvaja Slováci, útočníci Richard Pánik (Arizona) a Tomáš Tatar (Vegas) a Pánik strelil v 18. min druhý gól "kojotov".

Spolu v dueli odohral 16:43 min, napočítali mu aj jeden plusový bod, dve trestné minúty, dve strely a dva "hity". Tatar odkorčuľoval 14:31 min, pripísal si dve strely a tri "hity".

O triumfe Capitals rozhodol Kuznecov

Washington zdolal New York Rangers 3:2 po predĺžení. O víťazstve Capitals rozhodol už po 38 sekundách nadstavenej päťminútovky Jevgenij Kuznecov. Okrem neho skórovali aj Andre Burakovsky a Lars Eller, za "jazdcov" sa presadili Kevin Hayes a Ryan Spooner.



Capitals sa po piatom triumfe po sebe priblížili k postupu do play-off. Momentálne sú na čele Metropolitnej divízie so ziskom 99 bodov, pred Pittsburghom majú náskok siedmich bodov. NY Rangers prišli aj o matematickú šancu na postup už v utorok.

Van Riemsdyk strelil svoj 200. gól v NHL

Toronto zvíťazilo nad Floridou 4:3. Za "javorové listy" skórovali Mitch Marner, Auston Matthews, Patrick Marleau a James Van Riemsdyk. Pre Van Riemsdyka to bol 200. gól v NHL. "Je cítiť, ako ten čas plynie. Akoby to bolo včera, keď ma draftovali. Pokoriť takú métu je niečo výborné, ale snáď vo mne ešte niečo zostalo," povedal najstarší z bratov Van Riemsdykovcov pre nhl.com.

Brankár Toronta Frederik Andersen si pripísal 30 úspešných zákrokov. Dvakrát ho prekonal Jonathan Huberdeau a raz Jevgenij Dadonov.

"Panteri" strácajú po prehre s Maple Leafs na postupovú priečku do vyraďovacej časti tri body. "Je to sklamanie. Vieme, že teraz musíme zvíťaziť v každom zápase až do konca základnej časti. Ťažko sa s tým teraz vyrovnáva, ale budeme robiť postupné kroky a koncentrovať sa na každý nasledujúci deň," uviedol Huberdeau.

Sumáre NHL

streda

Toronto - Florida 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Góly: 4. Marner (Rielly, Plekanec), 10. Matthews (W. Nylander, Gardiner), 14. Marleau (Marner), 52. J. van Riemsdyk (Bozak, Connor Brown) - 18. Huberdeau (Malgin), 36. Huberdeau (Trocheck, Pysyk), 59. Dadonov (Yandle, Ekblad)

Washington - New York Rangers 3:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 20. Burakovsky (Bäckström, Oshie), 59. Eller (Bäckström, Kuznecov), 61. Kuznecov - 13. K. Hayes (Vesey, Skjei), 51. Spooner (L. Andersson, Skjei)

Colorado - Philadelphia 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Góly: 26. Nieto (Toninato, E. Johnson) - 11. C. Giroux (Gostisbehere, Provorov), 19. Provorov (Weal, MacDonald)

Vegas - Arizona 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Góly: 12. Haula (Neal), 35. Tuch (Marchessault, W. Karlsson) - 7. Connauton (Dvorak, Ekman-Larsson), 18. PÁNIK (Keller), 36. Connauton

Tomáš Tatar (Vegas) odohral 14:31 min, 0+0, 2 strely, 3 "hity"

Richard Pánik (Arizona) odohral 16:43 min, 1+0, +1, 2 trestné minúty, 2 strely, 2 "hity"

