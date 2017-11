Video: Pánik s asistenciou a trestnými minútami, pensylvánske derby pre Pittsburgh

NEW YORK 28. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Chicaga Blackhawks zvíťazili nad hráčmi Anaheimu Ducks 7:3 v pondelkovom stretnutí zámorskej NHL: Slovenský útočník Richard Pánik si pripísal jednu asistenciu a dve trestné minúty. Za prvú hviezdu duelu vyhlásili jeho spoluhráča Alexa DeBrincata, ktorý nazbieral štyri body za tri góly a prihrávku.





Devätnásťročný DeBrincat odohral svoj prvý trojgólový zápas v zámorskej profilige a stal sa druhým najmladším strelcom hetriku v histórií Blackhawks. "Puky sa odrážali a lietali presne tak, ako som chcel," uviedol DeBrincat pre tsn.ca. Tridsaťdeviatka draftu 2016 má momentálne na svojom konte 17 bodov za 10 gólov a 7 asistencií z 23 meraní síl.

Čierne jastraby bodovali

V počte presných zásahov medzi nováčikmi mu patrí tretie miesto, v novembri skóroval deväťkrát v jedenástich stretnutiach. "Je to skvelý hráč. To ste mohli vidieť už v tréningovom kempe hocikedy, keď mal puk na hokejke. Hrá, akoby bol stále v juniorke, a to je kompliment. Vždy sa pozerá, kam má poslať puk a založiť akciu, a nie je limitovaný rýchlosťou alebo tempom hry. Výsledky môžete vidieť sami," pochválil DeBrincata útočník Chicaga Patrick Sharp.

Z tábora Blackhawks si aspoň tri body pripísali aj Nick Schmaltz (1+2) a Patrick Kane (0+3). Richard Pánik mal prihrávku pri treťom góle Chicaga, ktorý v 19. min strelil Brandon Saad. "Čierne jastraby" bodovali v piatom dueli po sebe. Anaheim prehral štvrtý zápas v rade.

Pensylvánske derby

Pensylvánske derby medzi Pittsburghom a Philadelphiou sa skončilo triumfom Penguins 5:4 po predĺžení .Rozhodujúci zásah vsietil kapitán "tučniakov" Sidney Crosby po strele Krisa Letanga. "Skoro každý deň spolu trénujeme. On pracuje na streľbe, Patric Hörnqvist na dorážkach a clonení, a ja sa zvyčajne motám okolo a snažím sa dorážať tiež," povedal Crosby.

"Letci" prehrali už ôsmy zápas v rade. "Je to naozaj ťažké, pretože hráme vskutku dobre. Dostávame sa do šancí na víťazstvo, ale potom na pár minút akoby "vypneme" a súperi dokážu túto výhodu využiť," poznamenal útočník Philadelphie Travis Konecny.

Sumáre NHL

pondelok



New Jersey – Florida 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Góly: 43. Hischier (Zacha), 49. Bratt – 38. Barkov (Matheson), 45. Trocheck, 53. McCann (D. Hunt, Matheson)



Pittsburgh – Philadelphia 5:4 po predĺžení (1:0, 0:3, 3:1 – 1:0)

Góly: 17. Guentzel (Justin Schultz, Murray), 42. Hörnqvist (Guentzel, Crosby), 42. Rust, 59. Guentzel (Justin Schultz, Crosby), 62. Crosby (Letang, P. Kessel) – 24. Gostisbehere (Patrick, C. Giroux), 36. Konecny (Manning, M. Raffl), 40. Couturier (Provorov, C. Giroux), 57. M. Raffl



Montreal – Columbus 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Góly: 4. Gallagher, 9. Drouin (Petry, Galchenyuk), 59. A. Shaw (Pacioretty, Plekanec) – 37. Dubois (J. Anderson, Panarin)



Winnipeg – Minnesota 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)

Góly: 16. Armia (Hendricks, Morrissey), 18. Scheifele (Wheeler, Connor), 31. Trouba (Scheifele, Copp), 35. Perreault (Armia), 46. Connor (Wheeler, Scheifele), 47. Bryan Little (Chiarot, Ehlers), 54. Wheeler (Connor, Kulikov) – 9. Zucker (Coyle, Olofsson), 14. Stewart (Cullen, M. Foligno)



Chicago – Anaheim 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)

Góly: 9. Sharp (Hartman, DeBrincat), 17. DeBrincat (Schmaltz, Seabrook), 19. Saad (Rutta, PÁNIK), 25. Anisimov (Schmaltz, P. Kane), 28. DeBrincat (Hartman, Sharp), 35. DeBrincat (P. Kane, Keith), 46. Schmaltz (P. Kane, C. Murphy) – 27. Silfverberg, 30. Wagner (Cogliano, Silfverberg), 42. Wagner (Lindholm, N. Ritchie)

Richard Pánik (Chicago) odohral 14:36 min, 0+1, 2 trestné minúty

