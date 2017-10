Video: Paneuropa Kings úspešne vstúpili do novej sezóny EUHL, vyhrali československé derby

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) - V sobotu 30 septembra sa odohralo dlho očakávané československé derby a prvý zápas novej sezóny pre Paneuropa Kings v EUHL (European University Hockey League). Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu privítali králi hostí Akademici Plzeň.

Hráči Paneuropa Kings: 30 – Kolosov, 31 – Orlík, 71 – Pribula(C), 14 – Tarabik, 91 – Ketner(A), 87 – Šotek, 22 – Naumov, 8 – Šteffko, 11 – Mašlanka(A), 23 – Kundrát, 26 – Szabo, 9 – Halabrin, 17 – Fabo, 12 – Čechovič, 15 – Gráčik, 89 – Ivanyi, 88 – Záviš, 10 – Szücs, 19 – Klír, 21 – Galis, 18 – Hubek, 16 – Pleša

Hráči Akademici Plzeň: 5 – Frček, 30 – Nový, 92 – Blumentrit, 23 – Pokorný, 96 – Polivka, 12 – Červenka, 24 – Muchka, 9 – Beer, 22 – Prachař, 44 – Smejkal, 91 – Faschingbauer (C), 37 – Kučera, 83 – Polívka (A), 71 – Baxa (A), 69 – Polata, 81 – Voves, 26 – Fiala, 21 – Sequens, 13 – Škarka, 97 – Kala, 19 – Krajhanzl, 89 – Jakubec

Prvý gól strelil Galis

Začiatok prvej tretiny bol plný akcie, zaznamenali sme množstvo útokov zo strany oboch tímov, pohotové reakcie brankárov však zaujali správne pozície. V štvrtej minúte prvej tretiny sa ujali vedenia králi.

O prvý gól tejto sezóny sa postaral Peter Galis, ktorý tečoval strelu kapitána Dušana Pribulu. Tento gól domácich nakopol a dokonca prvej tretiny si králi vypracovali ešte niekoľko príležitostí.

Hostia tlaku úspešne odolávali a preto sa stav do konca prvej tretiny nezmenil.

Dvojgólový Faschingbauer

Hneď na začiatku druhej tretiny, králi dostali príležitosť si zahrať presilovú hru. Túto početnú prevahu sa im nepodarilo zužitkovať. Následne si zahrali presilovku aj hostia avšak stav sa nezmenil. V 8. minúte druhej tretiny nastalo vzájomné vylúčenie. Hru 4 na 4 využil domáci Halabrin a tak sa králi ujali dvojgólového vedenia.

Akademici zápas nevzdávali a diváci tak mohli vidieť hokej, ktorý sa hral zo strany na stranu. V 12. minúte druhej tretiny bol strelený prvý gól Akademikov hráčom Kučerom. Hostia si následne vypracovali ešte niekoľko skvelých príležitostí, ale domáci brankár Kolosov ich svojimi vynikajúcimi zákrokmi zneškodnil. Ku koncu druhej tretiny sa o vyrovnávajúci gól postaral kapitán hostí Faschingbauer.

O minútu neskôr sa vedenia opäť ujali králi. Na dvakrát dostal puk do brány domáci Richard Mašlanka. Vyzeralo to tak, že králi pôjdu do tretej tretiny s jednogólovým náskokom. Necelú minútu pred koncom druhej tretiny skóroval opäť Faschingbauer a tým pádom šli oba tímy na prestávku za vyrovnaného stavu 3:3.

Opatrný hokej v tretej tretine

Tretia tretina priniesla pomerne opatrný hokej. Ani jeden z tímov sa nedostával do vyložených šancí. Až v polke tretej tretiny sa králi usadili v tretine a po skrumáži pred bránou sa k puku dostal domáci Szabo a prekonal ležiaceho brankára hostí.

Domáci ponúkli ešte hosťom dve presilové hry, ktoré sa Akademikom nepodarilo využiť. V posledných sekundách zápasu sa Akademici rozhodli odvolať brankára. Králi výborne bránili a nedovolili už súperovi vyrovnať. Tri body tak ostali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a králi sa mohli tešiť z úspešného štartu do sezóny.

Hlas:

Peter Kopecký, hlavný tréner Paneuropa Kings: Bol to môj prvý zápas ako tréner, nebolo to nič ľahké. Miestami ma to ťahalo na ľad, ale bol som tam od toho, aby som chalanov ukľudnil a usmernil. Bol to prvý zápas pre oba celky. Hralo sa s nasadením. Osobne som spokojný s výkonom chalanov, páčilo sa mi, že sme sa chytili na jednoduchých veciach a potom sme prešli na zložitejšie kombinácie, vďaka ktorým sme sa dostávali do šancí.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.