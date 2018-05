Video: Ovečkin otočil zápas len 67 sekúnd pred koncom, Winnipeg vedie sériu proti Predators

"Našťastie som hneď nezdvihol ruky nad hlavu, ale pokračoval som. Mal som aj šťastie. Je to veľmi cenný zásah. Veľmi sme chceli zvíťaziť a som rád, že sa nám to podarilo.Nie je dôležité ako a nie je dôležité kto skóruje. Obetujeme sa navzájom, hráme tvrdo a to nás posúva vpred," tešil sa podľa nhl.com 32-ročný Ovečkin.