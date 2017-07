Video: Ovečkin na svojej svadobnej hostine spieval polonahý pieseň od Boney M

MOSKVA 10. júla (WebNoviny.sk) - Jeden z najlepších hokejových útočníkov súčasnosti Alexander Ovečkin počas ostatného víkendu pripravil pre priateľov a známych svadobnú hostinu, aj keď sa s Anastasiou Šubskou zosobášil už v lete minulého roka.

Medzi hosťami nechýbali ani hokejisti Dmitrij Orlov, Jevgenij Kuznecov Vladimir Tarasenko či Iľja Kovaľčuk. Pozvanie prijal aj známy ruský džezový spevák Josif Kobzon a hostí zabávala aj časť niekdajšej vynikajúcej popovej skupiny Boney M.



Pri piesni Rasputin sa Ovečkin neovládol, už bez košele na pódiu sa dostal k mikrofónu a pokúsil sa o spev časti tejto piesne. To však nebolo z oslavy Ovečkinovcov všetko, keďže hostia mali možnosť vzhliadnuť aj baletné vystúpenie a manželia predviedli aj vlastnú tanečnú choreografiu na pieseň "Everything I Do" od Bryana Adamsa. Oslava sa konala symbolicky 8. júla na Deň rodiny, lásky a vernosti. Navyše, Ovečkin nosí na drese číslo 8.

Tridsaťjedenročný krídelník Alexander Ovečkin je trojnásobný majster sveta, na svojom konte má zo svetových šampionátov aj dve strieborné a tri bronzové medaily. V zámorí hrá od leta 2005, výhradne za Washington. V profilige, do ktorej sa dostal ako draftová jednotka z júna 2004, odohral zatiaľ 921 zápasov základnej časti s bilanciou 558 gólov a 477 asistencií, v play-off pridal 97 štartov (46+44).

