Video: O triumfe ManUtd v zápase Ligy majstrov rozhodol kuriózny gól Rashforda

LISABON 19. októbra (WebNoviny.sk) - Na stredajší zápas futbalovej Ligy majstrov medzi Benficou Lisabon a Manchestrom United určite nezabudne mladučký brankár domácich "orlov" Mile Svilar.





Rodák z belgických Antverp síce nezabránil prehre svojho mužstva 0:1, avšak vo veku 18 rokov a 52 dní sa stal najmladším gólmanom v histórii LM. Prekonal legendárneho Španiela Ikera Casillasa, ktorý v drese Realu Madrid debutoval v kontinentálnom pohári číslo jeden na jeseň 1999, keď mal 18 rokov a 118 dní.

"Môj rekord je dôležitý, ale bol to len jeden zápas. Tréner mi povedal, aby som sa snažil chytať tak, ako počas tréningov. Cieľom nášho mužstva je vyhrať každý zápas, najmä pred našimi fanúšikmi, takže z prehry nemôžeme byť šťastní," povedal Svilar podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Svilara "nachytal na hruškách" Rashford

Mladého Belgičana so srbskými predkami mrzelo, ako ho pri rozhodujúcom momente zápasu ho ďalekonosnou strelou z priameho kopu "nachytal na hruškách" útočník United Marcus Rashford.

"Myslím si, že pri góle som si mohol počínať omnoho lepšie, ale už to späť nevrátim," doplnil talentovaný mladík, ktorý za Benficu odohral iba druhé súťažné stretnutie. Premiéru si odkrútil v sobotňajšom dueli Portugalského pohára na ihrisku Olhanense (1:0), v ktorom od 66. min hral aj Slovák Martin Chrien.

Kouč hostí José Mourinho po stretnutí priznal, že na mladého gólmana Lisabončanov "ušil" špeciálnu taktiku.

"Vedel som o jeho kvalitách a upozornil som na ne aj mojich hráčov. Vymysleli sme naňho stratégiu, aby sme ho trochu rozhodili, najmä pri štandardkách. Pri rohových kopoch sa okolo neho vždy motalo veľa našich hráčov, aby nemohol vybiehať ďaleko z bránky. Vedeli sme, že veľa riskuje, takmer ako špičkoví svetoví brankári. Chlapec mal pri inkasovanom góle smolu," poznamenal 54-ročný rodák zo Setúbalu, ktorý v Benfice krátko pôsobil v roku 2000.

Manchester United má deväť bodov

"The Special One" zaradil do základnej zostavy Manchestru United aj dvojicu hráčov, ktorí v minulosti za Benficu hrávali - švédskeho stopéra Victora Nilssona Lindelöfa a srbského záložníka Nemanju Matiča.

"Tréner nám hovoril, aby sme sa snažili strieľať a zbiehať popred brankára, pretože je mladý a chytá prvý zápas v LM. Taký je futbal. Je to talentovaný gólman a myslím si, že ho čaká skvelá budúcnosť. Benfica je vynikajúce mužstvo. V prvých dvadsiatich minútach sme mali trochu problémy, ale neskôr sme vysunuli napádanie a získali kontrolu nad ihriskom. Využili sme naše skúsenosti. Keď sme strelili gól, držali sme loptu na kopačkách a vyvarovali sa chýb v obrane," skonštatoval Matič pre BT Sport.

Manchester United sa po treťom víťazstve usadil s 9 bodmi na 1. mieste A-skupiny. Benfica je bez bodu posledná. "Bol to zaujímavý zápas plný taktických ťahov. Vstúpili sme doň veľmi dobre, ale približne desať minút pred prestávkou sme trochu stratili kontrolu. Videli sme duel, v ktorom urobil rozdiel malý detail. Prehrali sme, ale v našej hre bolo mnoho vecí, ktoré ma potešili. Doprial som debut štyrom hráčom a urobím tak znova. Svilar je kvalitný brankár, ktorý sa musí ešte veľa učiť. V nedeľu v lige ho postavím znova," povedal tréner lisabonského mužstva Rui Vitória.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.