Video: O titule je asi rozhodnuté, povedal Mourinho po prehre v derby a kritizoval rozhodcu

MANCHESTER 11. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 16. kola najvyššej anglickej súťaže 2017/2018 na ihrisku mestského konkurenta United 2:1. Citizens si tak ešte výraznejšie upevnili líderské postavenie v tabuľke Premier League.

V šestnástich tohtosezónnych zápasoch získali dovedna 46 bodov, druhý ManUtd (35) zaostáva momentálne už o 11 bodov. "Je to najsladšie víťazstvo zo všetkých. Manchesterské derby sú vždy takéto, mimoriadne hektické až do konca, ale zvládli sme to," povedal po zápase pre Sky Sports ľavý obranca hostí Fabian Delph.

Bodový zisk ManCity je doslova unikát

Derby na Old Trafforde gólovo načal v 43. min Španiel David Silva, po rohovom kope prepasíroval loptu do siete. "Červení diabli" stihli ešte do prestávky vyrovnať na 1:1, keď sa v nadstavenom čase prvého dejstva presadil mladík Marcus Rashford. Aj víťazný zásah City padol po štandardnej situácii. V 54. min obrana United neodpratala loptu zo šestnástky a Argentínčan Nicolás Otamendi sa zblízka nemýlil - 1:2.





"V tomto kole zaváhalo viacero favoritov (okrem ManUnited aj FC Chelsea, FC Liverpool a Arsenal, pozn.), takže je to pre nás veľký triumf. Musíme ho osláviť a potom sa znova zamerať na najbližší zápas. Máme už poriadny náskok, ak by sme aj zakopli, stále budeme prví. Nesmieme sa však uspokojiť. Vedieme síce o 11 bodov, ale musíme robiť to, čo doteraz," myslí si belgický špílmacher "Citizens" Kevin De Bruyne.

Bodový zisk ManCity v doterajších 16 kolách je doslova unikát. Štatistické twitterové konto OptaJoe informovalo, že 46 bodov v konečnom účtovaní uplynulej sezóny 2016/2017 v Premier League stačilo na obsadenie 8. miesta. "Či už je súboj o titul rozhodnutý? Neviem," skonštatoval tréner United José Mourinho v interview pre BBC Sport. Vzápätí dodal: "Pravdepodobne áno."

Mourinho kritizoval rozhodcu

Portugalčan bol nahnevaný najmä na situáciu zo 79. min, keď stredopoliar United Ander Herrera spadol v pokutovom území. Namiesto jedenástky, ktorá sa podľa všetkého správne nepískala, videl spomenutý Španiel žltú kartu za filmovanie. Päťdesiatštyriročný rodák zo Setúbalu mal však na tento moment iný názor.

"Mrzí ma chyba rozhodcu Michaela Olivera, pretože pískal veľmi dobrý zápas, ale bohužiaľ, dopustil sa veľkého omylu. Tiež je len človek, ale išlo o zásadnú chybu. Bola to čistá penalta, mohlo sa to skončiť 2:2. Dostali sme dva zlé góly. Ak chcete vedieť, či sme urobili dosť pre víťazstvo, záleží na uhle pohľadu. Súper mal častejšie držanie lopty a tým zrejme aj lepšiu kontrolu nad stretnutím, ale myslím si, že moji hráči bojovali poriadne," skonštatoval "The Special One".

Mužstvo trénera Pepa Guardiolu triumfovalo v rekordnom 14. ligovom dueli po sebe. Španielsky kouč si navyše v 20. vzájomnom dueli proti dlhoročnému rivalovi Mourinhovi vylepšil bilanciu výhier na 9:4. Na margo Portugalčanových komentárov skonštatoval: "Aj v minulej sezóne to bolo rovnaké. Vyhrali sme tu a opäť to bolo o rozhodcovi. Sme čestné mužstvo, ktoré malo držanie lopty 75 %, čo znamená, že sme chceli hrať. Nie je pravda, že moji hráči idú ľahko k zemi. Neverím tomuto tvrdeniu," povedal 46-ročný rodák zo Santpedora.

"Ľudia vraveli, že štýl hry, ktorý som preferoval v Barcelone, sa v Anglicku nedá uplatniť, ale je to možné a darí sa nám to. Som šťastný, že sme prišli na Stamford Bridge či Old Trafford a prekonali protivníkov takýmto spôsobom. Samozrejme, z troch bodov sa veľmi teším. Hrali sme veľmi dobre, s poriadnou dávkou odvahy. Uspeli sme, pretože sme boli lepší, no stále je len december. Máme síce náskok 11 bodov, ale keď v apríli vyhráme aj druhé mestské derby, možno potom vám poviem, že titul nám už neujde," dodal neskôr Guardiola k zápasu a šanciam jeho tímu na zisk majstrovskej trofeje.

