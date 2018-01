Video: Nováčik z Vegas na čele tabuľky, Daňo si pripísal 3 strely a 1 hit, Gáborík aj vylúčenie

NEW YORK 22. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili 1:0 nad hráčmi Vancouveru Canucks v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL. Jediný gól duelu strelil v 12. min fínsky krídelník Patrik Laine. Brankár "tryskáčov" Connor Hellebuyck prispel k triumfu svojho tímu 29 úspešnými zákrokmi, jeho náprotivok Anders Nilsson zneškodnil 35 striel Winnipegu.

Jets sa vďaka víťazstvu posunuli na prvé miesto Centrálnej divízie. Slovenský útočník "tryskáčov" Marko Daňo odohral 8:26 min bez bodového zisku, pripísal si 3 strely a 1 "hit".

"Zlatí rytieri" na prvom mieste

Nováčik Vegas Golden Knights zdolali Carolinu a vďaka triumfu sa posunuli na prvé miesto tabuľky celej NHL. "Je to trochu nečakané, však? Začali sme od nuly a rýchlo si medzi sebou vybudovali chémiu. Všetci hráči v každom zápase zo seba vydávajú maximum. Som na nás hrdý, že sme sa dostali tam, kde sme teraz," uviedol brankár Vegas Marc-Andre Fleury pre nhl.com.





Kanadský gólman si v meraní síl pripísal 27 úspešných zákrokov. Obranca Colin Miller prispel k triumfu "zlatých rytierov" gólom a dvomi asistenciami, okrem neho skórovali aj Pierre-Edouard Bellemare, Jonathan Marchessault, James Neal a Brendan Leipsic. Za Carolinu sa presadil iba obranca Jaccob Slavin.

"Hrali sme asi jeden stupeň pod úrovňou, na akej chceme hrať bežne. Nemôžem ani vypichnúť niečo konkrétne, dnes nám to vyslovene nešlo," poznamenal kapitán Hurricanes Justin Faulk.

Los Angeles zastavili sériu prehier

Philadelphia zdolala Washington 2:1 gólom Travisa Konecneho v predĺžení. Okrem neho skóroval jeho spoluhráč Rakúšan Michael Raffl, vyrovnávajúci gól Capitals strelil Alex Ovečkin. Ruský útočník skóroval 29-krát v sezóne, čo ho radí na 1. miesto medzi strelcami v NHL.

Hokejisti Los Angeles zastavili sériu prehier na čísle 6. Na domácom ľade síce zaostávali po prvej tretine s hráčmi NY Rangers 0:2, ale trojgólový obrat v druhej tretine im zabezpečil víťazstvo, ktoré prikrášlili v samom závere gólom do prázdnej bránky. Slovenský krídelník Marián Gáborík počas 12:32 min na ľade nebodoval, pripísal si 2 strely na bránku a jedno menšie vylúčenie. Gáborík má z ostatných šiestich zápasov len jednu asistenciu.

NHL

nedeľa:



Washington – Philadelphia 1:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1)&

Góly: 40. Ovečkin (Carlson, Oshie) – 27. Raffl (Filppula, MacDonald), 61. Konecny (Provorov, Couturier)



Carolina – Vegas 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Góly: 20. Slavin (J. Skinner, Williams) – 3. Bellemare (Carrier, Tuch), 13. C. Miller (Perron, Haula), 13. Marchessault (W. Karlsson, McNabb), 34. Neal (Hunt, C. Miller), 51. Leipsic (C. Miller)



Winnipeg – Vancouver 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 12. Laine (Wheeler, Connor)

Marko Daňo (Winnipeg) odohral 8:26 min, 0+0, 3 strely, 1 „hit“



Anaheim – San Jose 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Góly: 40. Rakell (Getzlaf, Henrique), 42. Getzlaf (O. Kaše, Rakell) – 14. Vlasic (Hertl, Braun), 24. Labanc (Thornton, Meier), 34. Boedker (Vlasic, Tierney), 43. Thornton (Burns, Couture), 50. Boedker (Melker Karlsson), 56. Melker Karlsson (Boedker, Tierney)



Los Angeles – New York Rangers 3:2 po II. tretine

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najväčší chodiaci robot na svete je Tradinno, drak chrliaci oheň

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.