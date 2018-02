Video: Nováčik NHL rozdrvil Calgary, Jurčo hral v druhom útoku Chicaga

NEW YORK 22. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Chicaga zvíťazili nad hráčmi Ottawy 3:2 po samostatných nájazdoch v stredajšom zápase zámorskej NHL. V dueli sa predstavili dvaja Slováci, útočníci Tomáš Jurčo (Chicago) a Marián Gáborík (Ottawa), ani jeden z nich nebodoval.

Gáboríkovi napočítali dve strely

Jurčo nastúpil v druhom útoku "čiernych jastrabov" s hviezdnym Patrickom Kaneom a Arťomom Anisimovom a odohral 16:23 min, počas ktorých nazbieral jeden plusový bod, jednu strelu a jeden hit. Gáboríkov čas na ľade bol 12:07 min, napočítali mu dve strely.

Blackhawks rozhodli o svojom triumfe v siedmej sérii nájazdov zásluhou Nicka Schmaltza. Pred ním skórovali dvaja hráči z každého tímu, na zásah amerického útočníka už nasledujúci exekútor Mark Stone z Ottawy neodpovedal úspešne. Svoju šancu pri nájazdovej lotérii dostali aj Slováci, pokus Mariána Gáboríka v piatej sérii ani následný nájazd Tomáša Jurča v šiestej neboli úspešné.

Quennevillov 1600. zápas v NHL

Brankár Chicaga Anton Forsberg si pripísal 32 úspešných zákrokov, z toho sedem v predĺžení. V riadnom hracom čase sa presadili Jurčovi spoluhráči z útoku, Kane sa na víťazstve svojho tímu podieľal gólom a asistenciou, Anisimov gólom.

Za "senátorov" skórovali Zack Smith a Matt Duchene, gólman Mike Condon zneškodnil 36 striel Blackhawks. Pre kouča "čiernych jastrabov" Joela Quennevilla to bol 1600. zápas v NHL. Stal sa iba tretím trénerom v histórii zámorskej profiligy, ktorému sa to podarilo. Pred ním to dokázali Al Arbour (1607 stretnutí) a Scotty Bowman (2141).

Sumáre NHL

streda



Chicago – Ottawa 3:2 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 15. P. Kane (Hinostroza, Kämpf), 26. Anisimov (P. Kane, E. Gustafsson), rozhodujúci nájazd Schmaltz – 16. Z. Smith (Brassard, Mark Stone), 33. Duchene (Mark Stone, Claesson)

Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 16:23 min, 0+0, +1, 1 strela, 1 hit

Marián Gáborík (Ottawa) 12:07 min, 0+0, 2 strely



Anaheim – Dallas 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 14. H. Lindholm (Getzlaf, Montour), 45. Getzlaf (Beauchemin, D. Grant)



Vegas – Calgary 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Góly: 3. Carpenter, 20. W. Karlsson (R. Smith, Schmidt), 22. R. Smith (C. Miller, Marchessault), 34. Tuch (Perron, Haula), 44. Sbisa (Tuch), 52. Haula (Sbisa, Perron), 55. Eakin (Carpenter) – 17. Brodie (Hamonic, Stajan), 21. D. Hamilton (Backlund, Giordano), 32. Tkachuk (D. Hamilton, J. Gaudreau)

