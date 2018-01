Video: Neymar prispel štyrmi gólmi k triumfu PSG 8:0, fanúšikovia ho však vypískali

PARÍŽ 18. januára (WebNoviny.sk) - Parížsky futbalový štadión Park princov bol v stredu svedkom predstavenia jedného muža. Brazílčan Neymar režíroval vysoké víťazstvo St. Germain nad Dijonom 8:0 v dueli 21. kola najvyššej francúzskej súťaže.

K demontáži protivníka z "mesta horčice" prispel štyrmi presnými zásahmi a prihrávkami na ďalšie dva góly. Vôbec prvýkrát v histórii francúzskej Ligue 1 mal jeden futbalista prsty v šiestich góloch svojho mužstva.

"Vedeli sme, že tu budeme trpieť, ale nemysleli sme si, že až takto," povedal podľa agentúry AP stredopoliar hostí Jordan Marie. "Hanbíme sa za to, čo sme predviedli," dodal tréner Dijonu Olivier DallOglio.

Cavani je na penalty stavaný

Neymar napriek vydarenému stretnutiu "nemal na ružiach ustlané" u vlastných fanúšikov. Niektorí ho vypískali za to, že za rozhodnutého stavu 7:0 nenechal kopnúť jedenástku Edinsona Cavaniho, ktorý je v parížskom mužstve na ne určený.

Naopak, Uruguajčan sa zachoval veľkoryso, aj keď mu v tej chvíli chýbal jediný presný zásah, aby sa stal najlepším strelcom v klubovej histórii PSG. Momentálne má na konte 156 gólov, presne ako Švéd Zlatan Ibrahimovič. Namiesto velebenia Brazílčanovho výkonu tribúny spievali: "Cavani, Cavani".

"Neymar bol po zápase trochu znechutený, ale veľa hráčov by reagovalo rovnakým spôsobom," zastal sa spoluhráča belgický pravý obranca Thomas Meunier. Kapitán mužstva Thiago Silva však odmietol tvrdenie, že by sa Neymar na fanúšikov nahneval a snažil sa "nepriliať olej do ohňa".

Spor o strelenie penalty

"Nemyslím si, že bol mrzutý. Niektorí fanúšikovia síce boli proti nemu, ale najdôležitejšie je konečné skóre a naše víťazstvo. ´Ediho´ rekord príde v inom zápase, nepotrvá to dlho," povedal Thiago Silva pre televíznu stanicu Canal+.

Spomenuté duo Cavani a Neymar sa vlani v septembri dostalo do sporu o realizáciu penalty. Cavani vtedy odmietol dať Neymarovi loptu a následne svoj pokus z bieleho bodu nevyužil. Parížania si po vysokej výhre upevnili vedúce postavenie v ligovej tabuľke. Na konte majú 56 bodov. Nasledujú Olympique Lyon (45), Olympique Marseille (44) a majstrovský AS Monako (43).

