Video: New Orleans dobylo v predĺžení bostonskú pevnosť, Matthews rozhodol o triumfe Denveru

NEW YORK 17. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti New Orleans zvíťazili na palubovke Bostonu 116:113 po predĺžení v utorkovom zápase severoamerickej NBA. V drese Pelicans opäť úradoval Anthony Davis, ktorý nastrieľal 45 bodov, navyše pridal aj 16 doskokov. Dvadsaťštyriročný pivot nadviazal na svoj sobotňajší výkon proti New Yorku, vtedy nazbieral dokonca o tri body viac.

Súper nás poriadne preveril, dosiahli sme veľký triumf, potešil sa pre The Canadian Press hrdina zápasu Davis. "Báli sa ma, tak ma tesne bránili, čo ponúklo priestor Jruovi Holidayovi, a ten sa mohol realizovať zo strednej vzdialenosti," dodal Davis na margo spoluhráča, ktorý nazbieral 23 bodov.

Irving zmazal náskok súpera

Domáci väčšinu duelu zaostávali, po prvom polčase o 10 bodov. V tretej štvrtine Kyrie Irving dosiahol 16 z celkových 27 bodov a pomohol Celtics zmazať náskok súpera. V štvrtej štvrtine Boston pokračoval v "stíhacej jazde" a dokázal otočiť priebežný stav vo svoj prospech.

Dve minúty pred koncom ešte viedol o päť bodov, záver stretnutia a predĺženie však opäť patrilo hosťom, a tak Celtics prehrali prvýkrát po siedmich zápasoch. "Celý zápase sme pôsobili akoby bezstarostne. Už sme si mysleli, že to zvládneme, ale napokon nám to ušlo," uviedol hráč Bostonu Al Horford, autor 14 bodov.





Minnesota prehrala na palubovke druhého najhoršieho tímu súťaže Orlanda 102:108 a ukončila svoju päťzápasovú víťaznú šnúru. Magic, ktorí uspeli po siedmich dueloch, potiahla dvojica nováčikov Bismack Biyombo a Khem Birch. Obaja dovedna zablokovali deväť striel hostí a nazbierali 26 doskokov.

"Biyombo hral tvrdo a nevedeli sme si poradiť ani s Birchom. Mysleli sme na víťazstvo, ale nedoskakovali sme lopty a to nás položilo," skonštatoval tréner Timberwolves Tom Thibodeau. V útoku domácich "hviezdil" Evan Fournier s 32 bodmi, viac v tejto sezóne predtým nedosiahol.

Mavericks sa skoro podaril obrat zápasu

Dallas opäť zaváhal, keď podľahol v Denveri 102:105. Nuggets viedli v závere tretej štvrtiny už o 23 bodov, v závere zápasu sa však museli obávať o víťazstvo. Mavericks totiž v štvrtej 12-minútovke zavelili k obratu, a takmer sa im to podarilo - desať sekúnd pred záverečnou sirénou zaostávali iba o bod.

Potom sa však Wesley Matthews dopustil osobného faulu a Gary Harris sekundu pred koncom premenil oba trestné hody. Najlepším strelcom domácich aj celého stretnutia sa stal Nikola Jokič s 29 bodmi. Navyše pridal 18 doskokov a utvoril si sezónne maximum.

NBA

& utorok:



Orlando – Minnesota 108:102 (25:25, 22:23, 26:27, 35:27)

Najviac bodov: Fournier 32 (6 trojok), Augustin 18, A. Gordon 14 – Butler 28, Gibson 18, Towns 15 (12 doskokov)



Boston – New Orleans 113:116 po predĺžení (25:32, 23:26, 32:29, 24:17 – 9:12)

Najviac bodov: Irving 27 (5 trojok), J. Brown a Smart po 16 – A. Davis 45 (16 doskokov), Jrue Holiday 23, Cousins 19 (15 doskokov)



Denver – Dallas 105:102 (30:27, 31:21,25:21, 19:33)

Najviac bodov: Jokič 29 (18 doskokov), G. Harris 25, Barton 22 – D. Smith 25, Barnes 17, D. Harris 16



Portland – Phoenix 118:111 (36:31, 30:20, 26:21, 26:39)

Najviac bodov: Lillard 31, McCollum 27 (6 trojok), Aminu 14 – Booker 43 (5 trojok), T. Daniels 18 (6 trojok), Ulis 11

