Video: Najhorší tím NBA opät prehral, nedarí sa ani Memphisu

NEW YORK 27. novembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Miami zvíťazili na palubovke hráčov Chicaga 100:93 v nedeľňajšom zápase severoamerickej NBA.

Heats nezačali najlepšie, v prvej štvrtine nastrieľali iba sedem bodov - najmenej v klubovej histórii.

Kariérne maximum Jamesa

V ďalšom priebehu duelu však ich ofenzíva pookriala a 38 bodov v druhej 12-minútovke bolo pre zmenu ich sezónne maximum. Hosťom pomohli Goran Dragič, ktorý si pripísal 24 bodov a 19 bodový Wayne Ellington. Miami zvíťazilo tretíkrát po sebe. Naopak, Bulls sa nedarí, v 18. zápase prehrali štrnástykrát a sú najhorším družstvom celej súťaže.

Pod triumf Minnesoty vo Phoenixe 119:108 sa výraznou mierou podpísal Karl Anthony Towns. Ten zaťažil konto súpera 32 bodmi a pridal aj 12 doskokov. Domácim nestačilo ani kariérne maximum 26 bodov Mika Jamesa. "Vždy sa snažím čo najlepšie plniť náš ofenzívny plán pre dobro tímu. Či už dám viac ako 30 bodov alebo len päť," povedal po zápase Towns.

Gasol odohral iba tri štvrtiny

V súboji trápiacich sa tímov triumfoval Brooklyn v Memphise 88:98 a natiahol negatívnu šnúru domácich na 8 duelov. Za Grizzlies odohrala iba tri štvrtiny ich opora Marc Gasol, napriek tomu si pripísala 18 bodov. V záverečnej časti ho však tréner David Fizdale nechal iba na striedačke.

"Občas, keď riskujete, môžete nahnevať jedného či dvoch hráčov. To je súčasťou mojej práce. Smiem sa však rozhodovať ako chcem. Mám na to svoje dôvody," uviedol Fizdale. "Beriete to osobne. Bol som z toho frustrovaný a rozmýšľal som, prečo ? Ja to neviem. Pre mňa je to otázka dôvery," neskrýval sklamanie Gasol.

Sumáre NBA

nedeľa



Chicago – Miami 93:100 (13:7, 29:38, 19:19, 32:36)

Najviac bodov: Jerian Grant 24, Justin Holiday 15, Valentine 14 (13 doskokov) – Dragič 24, Ellington 19 (5 trojok), J. Johnson 15



Minnesota – Phoenix 119:108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28)

Najviac bodov: Towns 32 (12 doskokov), Butler 25, Wiggins 21 – M. James 26, Warren 18, Daniels 13



Memphis – Brooklyn 88:98 (22:19, 25:28, 18:32, 23:19)

Najviac bodov: Evans a M. Gasol po 18, Patsons 12 – Carroll 24, Booker 16 (11 doskokov), J. Harris 13

