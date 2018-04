Video: Naďalej snívame náš sen, hovorí Hamšík po triumfe SSC Neapol nad Juventusom

TURÍN 23. apríla (WebNoviny.sk) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol stále môže pomýšľať na prvenstvo v tamojšej najvyššej súťaži 2017/2018.

Partenopei zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 34. kola Serie A na ihrisku lídra tabuľky a šampióna ostatných šiestich ročníkov Juventusu Turín 1:0 a znížili odstup na tohto súpera na rozdiel jedného bodu.

Triumf hostí spod Vezuva zariadil presnou hlavičkou na začiatku 90. min senegalský stopér Kalidou Koulibaly. Slovenský kapitán SSC Marek Hamšík hral do 66. min. Mužstvo trénera Maurizia Sarriho pod Alpami väčšinu zápasu dominovalo, o čom svedčí aj držanie lopty (60 % - 40 %) či celkový pomer streleckých pokusov (12:4).

"Stará dáma" navyše od presťahovania sa na nový Juventus Stadium (sezóna 2011/2012, pozn.) v priebehu ligového stretnutia pred vlastnými fanúšikmi premiérovo ani raz netrafila do priestoru troch žrdí.

"Je to fantázia," uviedol Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky. "Na duel sme sa výborne pripravili. Boli sme aktívni, hrali sme našu hru. Verili sme do konca a nakoniec nám to vyšlo. Máme veľkú radosť," doplnil 30-ročný Banskobystričan, ktorý to v zápase niekoľkokrát skúšal nebezpečnými strelami ľavačkou.

"Partenopei" majú priaznivejší žreb

Neapol čaká na majstrovskú trofej v Serie A dlhých 28 rokov. Ostatný raz vyhral najvyššiu súťaž na Apeninskom polostrove ešte v ročníku 1989/1990 a doteraz v nej triumfoval dovedna dvakrát.





Ak chcú Neapolčania pridať do zbierky tretiu trofej, musia v záverečných štyroch kolách dúfať v minimálne ešte jedno zaváhanie Turínčanov a sami nezakopnúť. "Dnešnú úlohu sme splnili, vyhrali sme. Juventus je ale stále pred nami, má o jeden bod viac. Čakajú nás ešte štyri kolá. Budeme chcieť v nich uspieť a potom veriť v zakopnutie ´Juve´. Naďalej snívame náš sen," dodala slovenská "sedemnástka".

Z pohľadu papierových prognóz má pred záverečnými kolami priaznivejší žreb práve Neapol. Juventus doma privíta mužstvá zo spodnej polovice tabuľky - Bolognu a Hellas Verona, ale predstaví na ihrisku Interu Miláno a AS Rím. Neapol bude hrať prevažne s tímami zo stredu tabuľky - s Fiorentinou, FC Turín a Sampdoriou Janov, ako aj zachraňujúcim sa Crotone.

Hamšík chváli fanúšikov

Hamšík však verí, že tímu pomôžu aj oddaní fanúšikovia. Tí po zápase v Turíne zaplavili neapolské ulice a desaťtisíce priaznivcov do skorého rána čakali na prílet svojich miláčikov z metropoly Piemontu. "Veľmi veľa pre nás znamenajú naši fanúšikovia. Keď sme videli ich nadšenie pred odletom do Turína pred našim hotelom, pred letiskom… Jednoducho fantastické! Dodali nám veľa síl a odvahy. Patrí im jedno veľké ďakujem," podotkol Hamšík.

Kouč hostí Sarri nebol napriek pozitívnemu výsledku až taký spokojný. "Keby sme trochu skôr vystupňovali tempo, nemuseli sme na gól čakať až do poslednej minúty. Chceli sme byť iniciatívnejší a prinútiť Juventus, aby sa spoliehal iba na protiútoky. Občas sme súperovi niečo dovolili pri štandardkách, pretože má fyzicky silnejších hráčov, ale inak sme mali duel pod kontrolou a naše víťazstvo je logickým vyústením diania na ihrisku," povedal Sarri pre Mediaset Premium.

Juventus sa sústredí na zápas s Interom

Na margo šancí na titul Sarri dodal: "Už som niekoľkokrát vyhlásil, že súčasný Neapol si nemôže plánovať úspechy, keďže v Taliansku sú ekonomicky silnejšie kluby. Jediné, čo si môžeme naplánovať, je progres mužstva po technickej a taktickej stránke, vďaka čomu dostaneme z hráčov 105 % ich potenciálu, ale ani to nám ešte nezaručí dobré výsledky."

Jeho náprotivok Massimiliano Allegri na pozápasovej tlačovej konferencii neochotne skonštatoval, že Neapol si za svoje počínanie zaslúži uznanie.

"Bol to hrozný duel z pohľadu oboch tímov. Nepriniesol prakticky žiadne strely. Neapol si zaslúži isté uznanie za toto víťazstvo, ale sotva si utvoril nejakú šancu. Súper musel vyhrať, my sme potrebovali neprehrať. Keďže bilancia vzájomných zápasov je vyrovnaná, nasleduje ďalšie kritérium - celkové skóre. A v ňom sme lepší. Teraz si však musíme dobre odpočinúť a pripraviť na stretnutie v Miláne s Interom. Bude to zrejme rozhodujúci zápas celého ligového ročníka," poznamenal 50-ročný rodák z Livorna.

