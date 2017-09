Video: Na Zem sa vrátila rekordérka Peggy Whitson

MYS CANAVERAL 3. septembra (WebNoviny.sk) - Americká astronautka Peggy Whitson sa spolu s americkým a ruským kolegom vrátila na Zem. Trojica na palube vesmírnej kapsule Sojuz pristála na svitaní v Kazachstane.

Päťdesiatsedemročná rodáčka z Mount Ayr v štáte Iowa sa počas skončenej misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) stala rekordérkou v dĺžke pobytu vo vesmíre. Mimo našej planéty už strávila 665 dní, 288 len v rámci najnovšej misie, čo predstavuje celkový americký rekord a tiež celosvetový rekord pre ženu.

Najskúsenejšia astronautka

Fjodor Jurčichin, ktorý sa na Zem vrátil spolu s ňou, má za sebou 673 dní vo vesmíre a je celkovo siedmy. Prvenstvo patrí Rusovi Gennadijovi Padalkovi, ktorý počas piatich misií strávil mimo Zeme 879 dní.

Whitson, ktorá na ISS odletela vlani v novembri, si na konto pripísala aj ďalšie rekordy - je najstaršou ženou vo vesmíre a tiež najskúsenejšou astronautkou, čo sa týka výstupov do otvoreného vesmíru, ktorých absolvovala 10. Stala sa tiež prvou ženou, ktorá dvakrát velila ISS.

Meškanie kvôli hurikánu

Následkom vyčíňania hurikánu Harvey nedokázal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dostať z Houstonu do Kazachstanu načas lietadlo, ktoré malo vyzdvihnúť Whitson a tretieho člena posádky Jacka Fischera. Pomoc s ich prepravou ponúkla Európska vesmírna agentúra, ktorá dvojicu odvezie do Kolína nad Rýnom, kde ich vyzdvihne NASA. Do Houstonu by sa tak mali vrátiť v nedeľu v noci miestneho času.

Aktuálnu posádku ISS tvoria Američan, Rus a Talian, ku ktorým sa už o pár dní pridajú dvaja Američania a jeden Rus. Ich štart z Kazachstanu je naplánovaný na 12. septembra.

