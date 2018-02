Video Na svete je prvá posilňovňa pre ľudí, ktorí si chcú pospať. Ako to funguje?

Pre moderného človeka 21. storočia je čoraz náročnejšie si dopriať dostatočný spánok. No a v nadväznosti na nedostatok spánku prichádzajú problémy s únavou, stresom a tak ďalej. Vo Veľkej Británii však prišli so zaujímavým nápadom a otvorili lekcie spánku.

Je to tak – vo Veľkej Británii si môžete zaplatiť za 15-minútové strečingové cvičenie nasledované 45-minútovým spánkom v ideálnej teplote v miestnosti plnej cudzincov, a stále to môžete nazývať „chodenie do posilňovne“.

Organizátori nazvali tento projekt „Nap-Ercise“ a tvrdia, že hodiny spánku vám pomôžu zlepšiť náladu a tiež spáliť nejaké tie kalórie.

Nápad bol inšpirovaný štúdiou Allegheny College v Pennsylvanii, kde sa uskutočnil zaujímavý experiment. Počas neho si ľudia uprostred dňa zdriemli na 45 minút boli schopní oveľa rýchlejšie sa vyrovnať so stresom ako ľudia, ktorí si takýto spánok nedopriali.





Ďalšia štúdia z UC Berkeley zistila, že poobedný spánok zlepšuje schopnosť nášho mozgu učiť sa.





Zatiaľ je možné dopriať si takéto cvičenie v David Lloyd Clubs v Sicupe v Spojenom kráľovstve a keď sa bude tešiť úspechu, je dosť možné, že sa takéto kluby budú rozširovať.





