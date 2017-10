Video: Na Stamford Bridge sa hral divoký zápas Ligy majstrov, Chelsea remizovala s „vlkmi“ z Ríma

LONDÝN 19. októbra (WebNoviny.sk) - Úradujúci anglický futbalový šampión FC Chelsea remizoval v stredajšom dueli C-skupiny Ligy majstrov s mužstvom AS Rím po divokom priebehu 3:3.

"The Blues" si už v priebehu úvodného dejstva utvorili dvojgólový náskok po zásahoch Davida Luiza a Edena Hazarda, no tesne pred prestávkou znížil po peknej individuálnej akcii Srb Aleksandar Kolarov.

"Rímski vlci" po zmene strán predviedli dokonalý obrat, keď sa dvakrát presadil Edin Džeko, avšak na ich premiérové víťazstvo v LM na anglickej pôde to nakoniec nestačilo. V 75. min zariadil konečnú remízu svojím druhým gólom v zápase Hazard.

Džeko a Hazard dvojgóloví

Bosniak Džeko po zápase cítil, že "Giallorossi" mohli na londýnskom štadióne Stamford Bridge dosiahnuť viac. "Pre nás je to dôležitý bod, v zápase sme predviedli správny prístup. Súper strelil tri góly z troch šancí, ale to iba dokazuje, akú má kvalitu. Mohli sme vyhrať, ale sme spokojní aj s remízou," povedal pre Mediaset Premium 31-ročný rodák zo Sarajeva, pre ktorého to bol jubilejný 100. súťažný duel v drese AS Rím.





Podľa ďalšieho dvojgólového strelca Hazarda, útočník AS Rím Džeko predviedol svoju extratriedu. Dvadsaťšesťročný Belgičan bol napriek strate priebežného vedenia 2:0 s bodom spokojný.

"Bol to pekný zápas s dobrým výsledkom pre obidva tímy. Myslím si však, že keď tesne pred koncom prvého polčasu vedieme o dva góly, mali sme stretnutie dotiahnuť do víťazného konca. Džeko je fantastický útočník. Získali sme však bod a udržali si líderskú pozíciu v skupine. Najbližšie hráme opäť proti tomu istému súperovi, do Ríma si pôjdeme po výhru," skonštatoval niekdajší hráč Olympique Lille (2007-2012) podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Aj bývalý hráč Londýnčanov Frank Lampard pochválil strelecké schopnosti Edina Džeka. Páčilo sa mu najmä zakončenie pri góle na 2:2. "Z päťdesiatich pokusov na tréningu takto dokonale trafíte možno raz. Bol to neuveriteľný gól," poznamenal s 211 gólmi historicky najlepší strelec Chelsea.

Conte hovorí o spravodlivom výsledku

Trénerovi domáceho tímu Antoniovi Contemu sa stalo prvýkrát, že mužstvo pod jeho vedením inkasovalo v LM až tri góly.

"Je to spravodlivý výsledok. Hrali sme proti kvalitnému tímu. Podali sme dobrý výkon, aj keď musím povedať, že to nebol náš typický futbal. Najmä v prvom polčase sme mali problém s držaním lopty, napriek tomu sme do prestávky dali dva góly. Chcel som v priebehu zápasu zlepšiť našu hru a pozmenil som systém, ale nevyplatilo sa nám to. Namiesto toho sme trochu stratili istotu a smerom dopredu sme neboli nebezpeční. Neboli sme ďaleko od prehry. Musím však pochváliť hráčov za veľké úsilie," povedal 48-ročný rodák z Lecce.

"Bolo skvelé hrať v Anglicku, v ostrovnom prostredí a pred takou skvelou kulisou. Na zápas sme sa veľmi tešili. Páčil sa mi charakter mojich hráčov, a vravím to bez ohľadu na výsledok. Mrzia ma tri inkasované góly, keďže v ostatnom čase sme ich veľa nedostávali. Ideme však správnym smerom," vyhlásil kouč Rimanov Eusebio Di Francesco.

Obe mužstvá si vďaka remíze udržali priaznivé vyhliadky na prienik do osemfinále. Prispela k tomu aj nečakaná remíza finalistu nedávnych ročníkov LM (2014 a 2016) Atlética Madrid na ihrisku azerbajdžanského FK Karabach (0:0), po ktorej sú "Los Colchoneros" až na 3. mieste "céčka" s dvomi bodmi. Vedie Chelsea (7) pred AS Rím (5).

