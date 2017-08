Video: Muž vo fínskom Turku pobodal viacero ľudí, polícia ho postrelila

KODAŇ 18. augusta (WebNoviny.sk) — Fínska polícia postrelila do nohy muža, ktorý pobodal viacerých ľudí v západnom meste Turku.

Fínska vysielacia stanica YLE uviedla, že niekoľko osôb ležalo na zemi v centre mesta.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee

— L-S poliisi (@L_S_poliisi)

Polícia na Twitteri vyzvala obyvateľov, aby sa tejto časti mesta vyhýbali. Podľa bulvárnych novín Ilta-Sanomat utrpeli zranenia šiesti ľudia - jeden muž a päť žien. Páchateľ údajne útočil s veľkým nožom.





