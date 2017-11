Video: Mrázek z Detroitu vynuloval Edmonton, Tatar s Pánikom nebodovali

"Dôležité bolo, že som mal zopár zákrokov v prvej tretine a dostal som sa do tempa. Mali dve alebo tri rýchle strely, vďaka ktorým sa mi to podarilo," povedal podľa nhl.com Mrázek. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral takmer 18 min a do štatistík si pripísal jeden plusový bod a 2 strely na bránku. Red Wings zvíťazili v treťom z ostatných štyroch zápasov.