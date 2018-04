Video: Mohli ste vidieť perfektného futbalistu, chválil tréner Arsenalu po výhre nad CSKA

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Vo štvrtkových prvých zápasoch štvrťfinálovej fázy futbalovej Európskej ligy 2017/2018 sa zrodili iba víťazstvá domácich mužstiev. Pred odvetami, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň, si najvýhodnejšiu pozíciu na postup do semifinále utvoril Arsenal Londýn.

"Kanonieri" na Emirates Stadium prekonali ruského protivníka CSKA Moskva 4:1 a vo vzájomných súbojoch s "armejcami" dosiahli premiérový triumf. Gólovo sa pod neho podpísali Aaron Ramsey a Alexandre Lacazette, obaja skórovali dvakrát. Jediný zásah hostí zaznamenal Alexander Golovin.

Tréner "The Gunners" Arséne Wenger po stretnutí vyzdvihol najmä predstavenie nemeckého "špílmachra" Mesuta Özila. Podľa 68-ročného Francúza jeho zverenec predviedol presne to, čo fanúšikovia od futbalu chcú.

"Özil si to užíval a dúfam, že aj vy ostatní. Mohli ste vidieť jedného perfektného futbalistu. Každý, kto má rád futbal, chce presne toto," uviedol Wenger na pozápasovej tlačovej konferencii a doplnil: "Mali sme úžasný prvý polčas. Hrali sme na vysokej úrovni, aj keď technicky veľmi dobrý súper nás vedel dostať do nepríjemností. Do prestávky sme viedli 4:1, po nej sme si to ustrážili. Prvá časť tejto konfrontácie je za nami, nie však tá druhá."

Gončarenko vyzval na nebojkotovanie MS v Rusku

"Domáci nás prevýšili. Nie som však sklamaný. Je to síce veľmi zlý výsledok, ale vedeli sme, proti komu hráme. Predviedli sme otvorený futbal, lenže taký proti Arsenalu niekedy vedie k veľkej katastrofe," poznamenal kormidelník Moskovčanov Viktor Gončarenko. Štyridsaťročný Bielorus využil svoje vystúpenie pred zástupcami médií aj na to, aby vyzval Angličanov, nech nebojkotujú tohtoročné MS v Rusku.





Ako je známe, vzťahy medzi zmienenými krajinami sú v ostatných týždňoch na bode mrazu po tom, ako niekto vo Veľkej Británii otrávil bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa. Gončarenko taktiež ubezpečil, že návštevníci najväčšieho športového sviatku by sa nemali obávať ani hroziaceho fanúšikovského násilia či rasizmu.

"Stále ste vítaní v Rusku na majstrovstvách sveta. Môžeme vás uistiť, že vás tam čakajú veľké a pekné štadióny. Neváhajte sa nás pýtať na čokoľvek. Prosím, príďte do Ruska," poznamenal Gončarenko.

Atlético porazilo Lisabon

Atlético Madrid na vlastnom ihrisku zvíťazilo nad Sportingom Lisabon 2:0. Úvodný gól strelil už po 22 sekundách Koke, na konečných 2:0 upravil v 40. min francúzsky kanonier španielskeho klubu Antoine Griezmann. Naďalej platí, že Sporting v Španielsku ešte nikdy nevyhral, keď v 13 zápasoch utrpel až desať prehier.

"Výsledok 2:0 je dôležitý, ale aj odvetu musíme odohrať rovnako ako tento prvý duel. Vo futbale sa totiž môže stať čokoľvek. Myslím si, že gól v 22. sekunde pramenil z našej vôle ísť za víťazstvom od úvodného hvizdu," skonštatoval podľa webu soccerway.com kouč Atlética Diego Simeone. Argentínčan po zápase pochválil útočníka Diega Costu, ktorý sa v januári vrátil do Madridu z FC Chelsea.

"Bol to jeho najlepší zápas od chvíle, čo prišiel späť do nášho klubu. Je to beštia, neustále je v pohybe, vyvíja tlak na súpera a narúša jeho rovnováhu," skonštatoval Simeone.

Tímy proti sebe stáli aj v šestnásťfinále EL 2009/2010. Oba súboje sa vtedy skončili remízou. Madridskí "Los Colchoneros" napokon prešli ďalej zásluhou vyššieho počtu gólov dosiahnutých na ihrisku súpera a na konci sezóny sa tešili z celkového triumfu v kontinentálnom pohári číslo dva.

"V nedávnom období sme v Španielsku odohrali tri veľmi dobré zápasy, a to s Realom Madrid, Barcelonou a Atléticom Madrid. Doplatili sme na chyby. Presvedčili sme sa, že Atlético vie potrestať aj to najmenšie zaváhanie. Maličké chybičky nás vyšli draho, ale stále veríme, že to v Lisabone môžeme otočiť," vyhlásil podľa webu abola.pt lodivod Sportingu Jorge Jesus.

Inzaghimu sa málila výška skóre Lazia Rím

Solídne vyhliadky na premiérovú účasť v semifinále niektorého z európskych pohárov od sezóny 2002/2003 má aj talianske Lazio Rím. "Biancocelesti" zdolali doma na Olympijskom štadióne rakúsky RB Salzburg (4:2), ktorý v predchádzajúce fáze prekvapujúco vyradil nemeckú Borussiu Dortmund. Trénerovi Simonemu Inzaghimu sa však výška skóre málila.

"Mohli sme streliť viac gólov. Vedeli sme, že Salzburg bude tvrdý oriešok, veď doteraz inkasoval v súťaži len päť gólov, no my sme jeho obranu prekonali štyrikrát. Po góle hostí na 2:2 to nebolo ľahké, ale vďaka fanúšikom sme dokázali strhnúť víťazstvo na našu stranu. Druhý zápas bude ťažký, v Rakúsku musíme ukázať správny prístup," vyhlásil pre Sky Sport Italia kouč Lazia, ktorý vo štvrtok oslávil 42. narodeniny.

Werner rozhodol o prehre Olympique Marseille

Viac sa darilo druhému klubu z portfólia rakúskeho miliardára Dietricha Mateschitza - RB Lipsko. "Býci" triumfovali najtesnejším rozdielom 1:0 nad slávnym francúzskym klubom Olympique Marseille. Rozhodujúci moment stretnutia sa zrodil v nadstavenom čase prvého dejstva, keď útočník Timo Werner ľavačkou po zemi prekonal gólmana hostí Yohanna Pelého.

"Samozrejme, sme neuveriteľné hrdí, že sme vyhrali tento zápas. Chvíľu nám trvalo, kým sme ´prekukli´ súperov systém hry. Olympique ukázal svoje defenzívne kvality. Pred odvetou je to veľmi dobrý výsledok. Prvýkrát sme si v pohárovej Európe udržali čisté konto," skonštatoval podľa klubového webu tréner Lipska Ralph Hasenhüttl.

