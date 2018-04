Video: Minnesota ako posledná do play-off NBA, Westbrook opäť so sezónnym triple double

BOSTON 12. apríla (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Minnesoty sa stali posledným účastníkom play-off zámorskej NBA, keď v záverečný hrací deň základnej časti v priamom súboji o postup do vyraďovacej časti zdolali na vlastnej palubovke Denver 112:106 po predĺžení.

Lillard tradične potiahol Portland

Po konečnom hvizde si hráči Timberwolves vyslúžili potlesk v stoji, v bojoch o trofej Larryho OBriena sa predstavia po prvý raz od roku 2004. Najlepším strelcom domácich bol Jimmy Butler s 31 bodmi.

Len tretíkrát od roku 1984, keď začala NBA používať súčasný formát, sa stalo, že v záverečný hrací deň sa v priamom dueli rozhodovalo o postupujúcom do play-off. V roku 1995 takto uspel Denver a o dva roky neskôr Washington. Minnesota sa ako ôsme mužstvo Západnej konferencie stretne s najlepším tímom súťaže Houstonom.





V priamom súboji o tretiu priečku na západe uspel Portland nad Utahom 102:93. Najväčší podiel na víťazstve domácich mal tradične rozohrávač Damian Lillard, ktorý nazbieral 36 bodov a pridal k nim aj 10 asistencií.

Play-off NBA - dvojice v 1. kole hrá sa na 4 víťazstvá ZÁPADNÁ KONFERENCIA Houston - Minnesota Golden State - San Antonio Portland - Oklahoma City Utah - New Orleans VÝCHODNÁ KONFERENCIA Toronto - Washington Boston - Milwaukee Philadelphia - Miami Cleveland - Indiana

Sixers so 16. triumfom za sebou

Russell Westbrook z Oklahomy po roku opäť dosiahol priemery triple double, čo sa pred ním nepodarilo nikomu.

Dvadsaťdeväťročný rozohrávač na to v stredajšom zápase proti Memphisu potreboval 16 doskokov, nazbieral ich napokon 20 (kariérne maximum). Pridal k nim aj 6 bodov a 19 asistencií a celkovo skončil na priemeroch 25,4 bodu, 10,1 doskoku a 10,3 asistencie.

"Som veľmi vďačný, že mám požehnanie a môžem hrať. Ako som už povedal nespočetne mnohokrát, neberiem to ako samozrejmosť. To, že vybehnem na palubovku a môžem súťažiť, nie je len tak," povedal Westbrook, ktorého Oklahoma sa v play-off stretne s Portlandom. Ostatné dvojice tvoria Golden State - San Antonio a Utah - New Orleans.

Vo Východnej konferencii si tretiu priečku vybojovala Philadelphia, ktorá doma zdolala Milwaukee 130:95 a pripísala si 16. víťazstvo v po sebe. Sixers sa vo vyraďovacej časti predstavia proti Miami.

Heat si poradili doma s lídrom konferencie Torontom 116:109 po predĺžení, ale bolo už dlhšie jasné, že Raptors zakončia základnú časť na čele. V play-off na nich čaká Washington. Boston sa stretne s Milwaukee a Cleveland si zmeria sily s Indianou. Termíny stretnutí ešte nie sú známe.

Sumáre NBA

streda

Boston - Brooklyn 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)

Najviac bodov: Baynes 26 (14 doskokov), J. Gibson 18, Yabusele 16 - Stauskas 18, Crabbe 16 (5 trojok), LeVert a Russell po 11





Cleveland - New York 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)

Najviac bodov: Holland 21, Žižič 20, Osman 18 - Kornet 23, Burke 19, Ntilikina 16





Chicago - Detroit 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)

Najviac bodov: Markkanen 20, Kilpatrick 14, Nwaba 13 - Kennard 23, Tolliver 18, Moreland 16 (17 doskokov)





Miami - Toronto 116:109 po predĺžení (27:29, 20:24, 24:25, 34:27 - 11:4)

Najviac bodov: Ellington 32 (8 trojok), James Johnson, T. Johnson, Olynyk, Wade a Winslow po 11 - Lowry 28 (10 doskokov, 5 trojok), DeRozan 19, Pöltl 16 (12 doskokov)





Minnesota - Denver 112:106 po predĺžení (29:26, 33:28, 24:27, 15:20 - 11:5)

Najviac bodov: Butler 31, Towns 26 (14 doskokov), Wiggins 18 - Jokič 35 (10 doskokov), Barton 24 (5 trojok), J. Murray 20





New Orleans - San Antonio 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)

Najviac bodov: Jrue Holiday 23, A. Davis 22 (15 doskokov), Mirotič 21 (15 doskokov) - Aldridge, D. Murray a T. Parker po 11





Oklahoma City - Memphis 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)

Najviac bodov: George 40 (8 trojok), Adams 24, Brewer 17 - D. Brooks 36, K. Simmons 15, McLemore 14





Orlando - Washington 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)

Najviac bodov: Purvis 16, Hezonja 15, Birch 13 - Meeks 18 (5 trojok), Markieff Morris 15, Beal a Satoranský po 13





Philadelphia - Milwaukee 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)

Najviac bodov: J. Andreson 25 (5 trojok), Šarič 24, Holmes 19 - J. Parker 25, Brogdon 13, Antetokunmpo (10 doskokov) a Snell po 10





Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)

Najviac bodov: T. Harris 23, Harrell 15, Thornwell a Marjanovič (10 doskokov) po 12 - Hart 30 (7 trojok), G. Payton 25 (12 doskokov), Caruso 15





Portland - Utah 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34)

Najviac bodov: Lillard 36 (10 asistencií), McCollum 19, Nurkič 13 - D. Mitchell a Rubio po 17, Gobert 13 (13 doskokov)





Sacramento - Houston 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20)

Najviac bodov: Cauley-Stein 22 (11 doskokov), Hield 14, Bogdan Bogdanovič a Carter po 12 - G. Green 31 (7 trojok), Hunter 19, Black 12 (11 doskokov)

Konečné tabuľky po základnej časti NBA

za klubom počet odohraných zápasov, víťazstiev, prehier a percentuálna úspešnosť

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

1. Houston 82 65 17 79,3

2. Golden State 82 58 24 70,7

3. Portland 82 49 33 59,8

4. Utah 82 48 34 58,5

5. New Orleans 82 48 34 58,5

6. Oklahoma City 82 48 34 58,5

7. San Antonio 82 47 35 57,3

8. Minnesota 82 47 35 57,3

------------------------------------------

9. Denver 82 46 36 56,1

10. LA Clippers 82 42 40 51,2

11. LA Lakers 82 35 47 42,7

12. Sacramento 82 27 55 32,9

13. Dallas 82 24 58 29,3

14. Memphis 82 22 60 26,8

15. Phoenix 82 21 61 25,6

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

1. Toronto 82 59 23 72,0

2. Bosotn 82 55 27 67,1

3. Philadelphia 82 52 30 63,4

4. Cleveland 82 50 32 61,0

5. Indiana 82 48 34 58,5

6. Miami 82 44 38 53,7

7. Milwaukee 82 44 38 53,7

8. Washington 82 43 39 52,4

--------------------------------------

9. Detroit 82 39 43 47,6

10. Charlotte 82 36 46 43,9

11. New York 82 29 53 35,4

12. Brooklyn 82 28 54 34,1

13. Chicago 82 27 55 32,9

14. Orlando 82 25 57 30,5

15. Atlanta 82 24 58 29,3

