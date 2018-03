Video: Milwaukee ukončilo sériu prehier, Raptors sú neohrozeným lídrom východnej konferencie

NEW YORK 5. marca (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Toronta na vlastnej palubovke zvíťazili nad hráčmi Charlotte 103:98 v nedeľňajšom stretnutí severoamerickej NBA. Domáci ťahali za dlhší koniec celý zápas. Iskierku nádeje vykresali hostia v závere štvrtej štvrtiny, keď sa 5 minút pred koncom dostali na rozdiel dvoch bodov, no Raptors si víťazstvo nenechali vziať.

"Nehrali sme dobre. Minulý rok by sme pravdepodobne prehrali po takomto výkone, ale teraz rozhodli skúsenosti," priznal tréner domácich Dwane Casey.

Najúspešnejším hráčom Toronta bol DeMar DeRozan s 19 bodmi, doplnili ho Jonas Valančiunas s 18 a Serge Ibaka so 17 bodmi. V drese Hornets sa najviac darilo Kembovi Walkerovi, ktorý nastrieľal 27 bodov. Raptors dosiahli jedenásty triumf v ostatných 12 zápasoch a sú neohrozenými lídrami Východnej konferencie.

Hviezdny Giannis Antetokunmpo mal "leví podiel" na triumfe Milwaukee nad Philadelphiou 118:110. Dvadsaťtriročný hráč prispel k víťazstvu 35 bodmi. Bucks pritom zaostávali aj o 20 bodov v prvom polčase, v druhom o 19. Stali sa prvým tímom od roku 2015, ktorému sa podarilo so "sixers" zvrátiť viac ako 15-bodové manko a uspieť v stretnutí. "Do duelu sme vstúpili s vedomím, že musíme vyhrať. Prehrávali sme o 19, 20 bodov, no neprestali sme hrať," povedal Antetokunmpo. Milwaukee pretrhlo štvorzápasovú šnúru nezdarov.

Sumáre NBA

nedeľa

Atlanta - Phoenix 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)

Najviac bodov: T. Prince 22 (6 trojok), Schröder 21, Dorsey a Delaney po 12 - Warren 35, Booker 20, Chriss 17

Toronto - Charlotte 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29)

Najviac bodov: DeRozan 19, Valančiunas 18 (13 doskokov), Ibaka 17 - K. Walker 27, Lamb 16, Kaminsky 15

Washington - Indiana 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18)

Najviac bodov: Bradley Beal 22 (11 asistencií), Porter 17, Markieff Morris 12 - Oladipo 33, Bojan Bogdanovič 20, Joseph 16

Dallas - New Orleans 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)

Najviac bodov: Nowitzki a D. Smith po 23, Barnes 18 - Jrue Holiday 30, Mirotič 24 (6 trojok), A. Davis 23 (13 doskokov)

Milwaukee - Philadelphia 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)

Najviac bodov: Antetokunmpo 35, Bledsoe 22, J. Parker 13 - Šarič 25, Embiid 19, Redick 17

Los Angeles Clippers - Brooklyn 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)

Najviac bodov: Rivers 27, T. Harris 26, L. Williams 21 - LeVert 27 (5 trojok), Carroll 20 (6 trojok), J. Harris 19

Sacramento - New York 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)

Najviac bodov: Bogdan Bogdanovič 22, Labissiere 14, Kufos, J. Jackson a Hield po 12 - Hardaway 24, OQuinn a Kanter (16 doskokov) po 14

