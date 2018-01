Video: Miami sa v NBA vezie na víťaznej vlne, Davis sa blysol košom cez celú hraciu plochu

NEW YORK 15. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti New Yorku utrpeli tretiu prehru po sebe, keď na vlastnej palubovke podľahli hráčom New Orleans 118:123 po predĺžení. Pre Knicks to je druhý nezdar po pridanej päťminútovke v rámci spomenutej negatívnej sérii. Domáci pritom viedli väčšinu zápasu, v tretej štvrtine aj o 19 bodov.

Davis kôš cez celú hraciu plochu

V drese Pelicans sa skvelým výkonom prezentoval Anthony Davis. Dvadsaťštyriročný pivot nastrieľal 48 bodov a pridal 17 doskokov.

Zvlášť zaujal vydareným košom cez celú hraciu plochu v tretej časti hry. "Málokedy sa to podarí, mne to však vyšlo. Dnes som mal pocit, že mi patrí celý zápas," povedal Davis, pre ktorého nedeľňajší zápis bol sezónne maximum.

Duel vyšiel aj jeho spoluhráčovi Jrueovi Holidayovi, ktorý Davisa doplnil 31 bodmi. "Myslím si, že musíme hrať lepšie, keď máme náskok o 12 - 15 bodov. Vtedy musíme zabrať, a to v ostatnom čase nerobíme," rozhorčoval sa nad premárnenou šancou Tim Hardaway.

Spoločne s Krstapsom Porziňgisom zaťažili konto hostí 50 bodmi, obaja strelili po 25 bodov.

Miami sa vezie na víťaznej vlne

Miami natiahlo svoju víťaznú šnúru na sedem stretnutí. V nedeľu doma zdolalo Milwaukee 97:79. Hostia zlyhali najmä v útoku, keď nastrieľali najmenej bodov za ostatných takmer päť rokov.

"Hrali sme zle," stručne zhodnotil zápas Giannis Antetokounmpo, ktorý dosiahol v drese Bucks 22 bodov. "Niektorým chlapcom sa nedarí streľba, musíme dúfať, že sa vrátia do formy," skonštatoval tréner Milwaukee Jason Kidd.

Heat prežívajú najúspešnejšie obdobie v tejto sezóne, v rámci svojej série prvýkrát uspeli dvojciferným rozdielom. "Čaká nás ešte 40 zápasov, nemôžeme sa uspokojiť s niekoľkými víťazstvami a musíme sa stále zlepšovať. Ak zaspíme na vavrínoch, nedopadne to dobre," upozornil Goran Dragič - najlepší strelec zápasu. Tridsaťjedenročný Slovinec nazbieral 25 bodov.

Chandler s vyše 10-tisíc doskokmi

Historický zápis sa podaril veteránovi Phoenixu Tysonovi Chandlerovi. Tridsaťpäťročný pivot v domácom dueli s Indianou nazbieral 14 doskokov, celkovo v kariére prekročil hranicu 10-tisíc a stal sa 40. hráčom profiligy, ktorému sa to podarilo.

"Znamená to pre mňa veľa. Keď vstúpite do ligy ako mladé ucho, snažíte sa len prežiť. Po rokoch začnete zbierať podobné míľniky a spomeniete si na všetku tvrdú prácu, ktorú máte za sebou," povedal Chandler. Napriek významnému individuálnemu výkonu však nemal iný dôvod na radosť, Suns podľahli Pacers hladko 97:120.

Sumáre NBA

nedeľa



Miami – Milwaukee 97:79 (21:23, 20:20, 30:16, 26:20)

Najviac bodov: G. Dragič 25, J. Richardson 16, Whiteside (10 doskokov) – Antetokounmpo 22, Middleton 16, Brogdon 15



New York – New Orleans 118:123 po predĺžení (29:13, 28:35, 39:34, 13:27 – 9:14)

Najviac bodov: Porziňgis a Hardaway po 25, J. Jack 22 – A. Davis 48 (17 doskokov), Jrue Holiday 31, Moore 16



Phoenix – Indiana 97:120 (16:30, 28:34, 22:32, 31:24)

Najviac bodov: J. Jackson 21, Booker 15, Canaan a T. Daniels po 13 – Collison 19, Oladipo 17, Joseph 16



Minnesota – Portland 120:103 (31:33, 26:10, 34:31, 29:29)

Najviac bodov: Butler 24, Teague 22, Towns 20 (11 doskokov) – Lillard 21, McCollum a Connaughton po 18

