Video: Messi zariadil v La Lige už 500 gólov, Iniesta skóroval po dvoch rokoch

BARCELONA 22. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona si v sobotňajšom dueli 9. kola tamojšej najvyššej súťaže poradili s Málagou 2:0 a upevnili si postavenie na čele La Ligy 2017/2018.

Už v 2. min strelil úvodný gól zápasu Gerard Deulofeu, triumf "blaugranas" poistil po zmene strán v 56. min Andrés Iniesta. "Barca" doteraz získala 25 bodov, vo štvorbodových rozostupoch nasledujú Valencia (21) a Real Madrid (17). "Biely balet" má však k dobru nedeľňajší domáci súboj s Eibarom.

Barcelonský kapitán Iniesta sa v ligovej súťaži strelecky presadil po dvoch rokoch. Na zásah mu prihral Argentínčan Lionel Messi, ktorý touto asistenciou dosiahol zaujímavú métu - bol to 500. gól FCB v španielskej Primera División dosiahnutý jeho pričinením.

Messiho bilancia v tzv. kanadskom bodovaní je momentálne 360+140. "Získali sme tri body v ťažkom zápase. Málaga ukázala svoju silu a nechápem, prečo je v tabuľke tak nízko. Má nebezpečné protiútoky," vyhlásil po zápase barcelonský kouč Ernesto Valverde.

Suárez proti Málage opäť naprázdno

Andalúzania v minulej sezóne v dueloch s Barcelonou ani raz neinkasovali a bodovali v obidvoch stretnutiach (0:0 vonku, 2:0 doma, pozn.). Predĺžiť túto sériu sa im však nepodarilo a stále zostávajú s jedným získaným bodom na chvoste ligovej tabuľky. Naďalej sú však tímom, proti ktorému ešte nikdy neskóroval kanonier Luis Suárez.





Strelecky naprázdno vyšiel aj v piatom zápase s týmto súperom. Uruguajčana dokonca v sobotu tak naštvalo jeho vystriedanie v 83. min, že trénerovi Valverdemu odmietol podať ruku. Skúsený kormidelník sa na celú vec pozrel s nadhľadom.

"Suárez je ambiciózny hráč a nikto nemá rád, keď musí ísť z trávnika. Nevidím v tom problém," dodal 53-ročný Valverde. Toho neznepokojuje ani pokles formy obávaného útočníka, keďže Suárez strelil v ostatných piatich vystúpeniach na klubovej úrovni iba jeden gól. "Bol to preňho tretí zápas v priebehu šiestich dní. Dostáva sa do šancí, a to je pre útočníka najdôležitejšie," zakončil Valverde.

Chyba rozhodcov

Pozápasové reakcie sa točili najmä okolo víťazného zásahu domácich, ktorému predchádzala chyba rozhodcov. Tí si nevšimli, že lopta sa pred gólovým centrom ocitla mimo hracej plochy.

Úspešný strelec Gerard Deulofeu sa hneď po stretnutí nechal počuť, že gól považuje za regulárny. "Ešte som síce nevidel opakované zábery, ale podľa mňa bolo všetko podľa pravidiel," vyhlásil podľa webu fourfourtwo.com 23-ročný odchovanec klubovej akadémie La Masia.

"Je to absurdné. Lopta bola pol metra za čiarou a opäť tým trpíme len my. V šiestich z deviatich tohtosezónnych duelov sme inkasovali prvý gól po chybe rozhodcu. Dokážeme si uznať, keď hráme zle, ale takto je to veľmi ťažké. Z týchto chýb v náš neprospech sme už dosť unavení," čertil sa stopér hostí Luis Hernández.

