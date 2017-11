Video: McDavid sa zaskvel troma asistenciami, Nashville si poradil s Edmontonom

NEW YORK 4. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili nad hráčmi New Jersey Devils 6:3 v piatkovom stretnutí zámorskej NHL. Dvadsaťročný kapitán "olejárov" Connor McDavid sa blysol troma asistenciami.

"Dnes po dlhom čase hrali dobre všetky formácie, a boli sme za to odmenení. Je pekné niečo také vidieť," povedal rodák z Richmond Hill pre nhl.com. Bol to jeho druhý trojbodový zápis v sezóne. Prvým bol otvárací duel ročníka 2017/2018 proti Calgary Flames, vtedy strelil hetrik.

Edmonton je na predposlednom mieste

Edmonton má na konte po dvanástich zápasoch deväť bodov, a je na predposlednom mieste Západnej konferencie. Šesť gólov Oilers strelilo šesť rôznych hráčov, konkrétne Drake Caggiula, Ryan Strome, Lucic, Leon Draisaitl, Oscar Klefbom a Ryan Nugent-Hopkins.

New Jersey Devils získali v dvanástich stretnutiach osemnásť bodov a nachádzajú sa na druhej priečke Východnej konferencie. Neúspech proti Edmontonu bol ich prvou prehrou na súperovom ľade v tejto sezóne. "Vypracovali sme si nejaké šance a strelili sme tri góly. Keď v tejto lige strelíte tri góly, mali by ste vyhrať. Musíme nájsť spôsob, ako brániť lepšie ako dnes," poznamenal útočník Devils Taylor Hall, strelec úvodného gólu "diablov".

Hall rozdal 13 bodyčekov

Hall, jednotka draftu 2010, hral pred pôsobením v New Jersey práve v Edmontone. Oilers ho vymenili pred začiatkom ročníka 2016/2017 za švédskeho obrancu Adama Larssona. Tomu v dueli proti Devils napočítali 13 bodyčekov. "To je šialené číslo. Keď som to zbadal, nemohol som tomu uveriť," povedal na McDavid.

V druhom piatkovom meraní síl uspeli hráči Nashvillu, ktorí zvíťazili nad hokejistami Anaheimu 5:3.

SUMÁRE NHL

piatok:

Edmonton – New Jersey 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Góly: 6. Caggiula (McDavid, Letestu), 9. R. Strome (A. Larsson, Caggiula), 27. Klefbom (Maroon, McDavid), 39. Lucic (Slepyšev, Nugent-Hopkins), 54. Draisaitl (McDavid, Benning), 59. Nugent-Hopkins – 15. Hall (Wood), 26. Bratt (Hischier, Severson), 55. Gibbons (Butcher, Stafford)

Anaheim – Nashville 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Góly: 25. Vermette (O. Kaše, N. Ritchie), 40. Lindholm (Rakell), 48. Silfverberg (D. Grant, Wagner) – 7. Hartnell (Josi, Aaberg), 20. Josi (Sissons, F. Gaudreau), 24. Irwin (Y. Weber, F. Gaudreau), 38. Arvidsson (Ekholm, Fiala), 60. P.K. Subban (Rinne, Watson)

