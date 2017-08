Video: Martin Chrien debutoval v portugalskej Primeira Lige, cíti sa skvelo

LISABON 21. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista Martin Chrien v sobotu absolvoval v portugalskej Primeira Lige svoj debut, keď v drese Benficy Lisabon v zápase 3. kola súťaže proti Belenenses (5:0) prišiel na trávnik v 71. minúte.

Najlepší strelec SR na nedávnych majstrovstvách Európy do 21 rokov, dvadsaťjedenročný rodák z Banskej Bystrice, netajil maximálnu spokojnosť "Cítim sa úplne skvelo. Hoci som hral iba v závere, vnímam to ako môj veľký osobný úspech. Pred ME dvadsaťjednotiek som nevedel, čo so mnou bude. Potom prišiel parádny turnaj v Poľsku a možnosť odísť do Benficy," sumarizoval Chrien v rozhovore pre denník Šport.



Keď prišiel do hry, jeho mužstvo už vyhrávalo 3:0. "Dostal som za úlohu získať nejaké lopty, držať sa v strede ihriska a pripraviť nejakú šancu. Do jednej solídnej som sa dostal aj ja, ale namiesto strely som trocha nepresne prihral Jonasovi," pokračoval stredopoliar.

Po zápase si zašiel s priateľkou na neskorú večeru a dožičil si výdatný spánok. "Nie som veľký spáč. Každý deň sa stretávame v tréningovom centre už o 8.30 h pri raňajkách, takže teraz som si vychutnal dlhý spánok a z postele som vyliezol až pred obedom," povedal pre Šport.





