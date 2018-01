Video: Marin Čilič s jubilejným grandslamovým zápasovým úspechom, je prvým štvrťfinalistom Australian Open

"Nebolo by veru márne pridať na tomto turnaji k tej stovke ďalšie tri triumfy..." podotkol 29-ročný rodák z Medžugoria v Bosne a Hercegovine Čilič (6.), citoval ho twitter AO. Proti 26-ročnému Carrenovi-Bustovi (11.) nadviazal na predvlaňajší bazilejský osemfinálový triumf 6:0, 7:6 (4). S Nadalom má Chorvát štatistiku 1:5, pričom spočiatku viedol. So Schwartzmanom stojí 1:1, vlani s ním prehral v 3. kole US Open.