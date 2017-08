Video: Marczyňski zdolal Poljanského v 6. etape Vuelta a Espaňa, Froome stále lídrom

"Veľa ľudí ma pred dnešnou etapou motivovalo, že možné je všetko. Šiel som do úniku a veril som, žeby to mohlo vyjsť až do konca. Najmä posledné stúpanie bolo náročné, bolo tam veľa aktivity, ale snažil som sa byť čo najviac vpredu. Napokon to vyšlo a toto víťazstvo si určite veľmi užijem," povedal Tomasz Marczyňski v priamom prenose Eurosportu.