Video: Manolas a Džeko hrdinami AS Rím, „tifosi“ oslávili po 34 rokoch postup v Lige majstrov

RÍM 11. apríla (WebNoviny.sk) - Olympijský štadión v Ríme sa v utorok večer vykúpal v bezbrehej futbalovej radosti. Domáci "tifosi" oslávili postup svojich miláčikov do semifinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže po 34 rokoch. AS Rím sa stal 29. tímom, ktorý sa prebojoval do semifinále Ligy majstrov (od roku 1993, pozn.) a prvým "nováčikom" od sezóny 2015/2016, keď sa to podarilo Manchestru City.

Hlavička vyradila 5-násobného šampióna

Futbalistom FC Barcelona nestačil trojgólový náskok (4:1) z prvého duelu a po prehre v odvete s AS Rím (0:3) sa šokujúco lúčia s Ligou majstrov už po štvrťfinálovej fáze. Hrdinom Rimanov sa stal grécky obranca Kostas Manolas, ktorého hlavička z 82. min po rohovom kope Cengiza Ündera znamenala pri sumárnom skóre 4:4 a výhode streleného gólu u súpera vyradenie 5-násobného šampióna LM.



"Nehľadím na to, že som sa stal súčasťou histórie AS Rím. Len si užívam radosť z toho, že sme v semifinále a vyradili sme veľkú Barcelonu. V prvom zápase nám rozhodcovia odopreli dva pokutové kopy, ale teraz sme ukázali, že vieme zdolať každého súpera," uviedol 26-ročný rodák z Naxosu Manolas.

"Neviete si predstaviť, čo sa vo mne odohráva. Ten zápas bol šialene úžasný, ani to neviem poriadne opísať. Nikto nám neveril a nám sa podarilo postúpiť cez Barcelonu," v emóciách povedal útočník AS Rím Edin Džeko, vyhlásený za hráča zápasu. Tridsaťdvaročný Bosniak strelil v 6. min dôležitý prvý gól, keď si nabehol za chrbát hosťujúcej obrany a vyhral bežecký súboj so Samuelom Umtitim.

Postup AS Rím a stopka pre FCB má aj v mnohých ďalších ohľadoch historické parametre. Zatiaľ čo Katalánci vlani predviedli najväčší comeback histórie LM (v osemfinále najprv podľahli Paríž St. Germain na jeho trávniku 0:4, ale doma súpera zvalcovali 6:1), teraz sa sami stali obeťami druhého najväčšieho návratu súpera.

Prvá prehra až v desiatom zápase

Suverénny líder španielskej La Ligy FCB v tomto ročníku Ligy majstrov prehral po prvý raz až v desiatom zápase, doteraz dosiahol 6 víťazstiev a 3 remízy. A v súčte všetkých súťaží partia okolo Lionela Messiho utrpela prvú prehru po 18 súbojov, z ktorých bolo 13 víťazných.



Predtým naposledy hráči FC nestačili na mestského rivala Espanyol 17. januára 2018 v prvom zápase štvrťfinále Copa del Rey. Dovtedy ťahali zverenci Ernesta Valverdeho 29-zápasovú šnúru bez prehry. Vo štvrťfinále LM sa nechcene rozlúčili tretí rok po sebe.

"Ak prehráte takýmto spôsobom, je to vždy tvrdá rana. Je však jednoduché povedať, že náš súper bol veľmi silný od prvej do poslednej minúty. Aplikovali proti nám vysoký pressing, s ktorým sme si nevedeli poradiť. Nemohli sme rozvinúť svoju hru. Je to bolestivá prehra, ale opakujem, oni boli dobrí a my nie. Toto nebol náš deň. Ospravedlňujem sa fanúšikom, takto sme to rovnako ako oni nechceli," kajal sa po stretnutí tréner FCB Ernesto Valverde.

Hráčom povedal, aby si verili

Domáci tréner Eusebio Di Francesco pred odvetou tvrdil, že jeho zverenci budú potrebovať zázrak, ak chcú pomýšľať na postup. "Odohrali sme perfektný zápas, najmä po taktickej stránke," cituje kouča AS Rím BT Sport.

"V šatni pred zápasom som vravel hráčom, aby si verili. Po postupe som ich vyobjímal a vravel, že v nedeľu nás čaká náročné ligové derby. Treba sa neustále dívať dopredu. A finále Ligy majstrov v Kyjeve? Áno, chceme sa tam dostať," doplnil 48-ročný rodák z Pescary.

Ak by chcel niekto namietať, že Rimania mali v odvete štvrťfinále aj veľa šťastia, štatistiky tvrdia opak. V strelách celkovo to bolo 16:9 a tých na bránku 7:3 pre domáci tím, na rohové kopy 6:3. Hráči Barcelony tradične dominovali vo dvoch štatistikách: držaní lopty (55% - 45%) a celkovom počte prihrávok (496 - 379), čo vyplýva z ich štýlu hry. Barcelona celkovo podala bezduchý výkon s výnimkou ofenzívy záveru stretnutia, postupový gól však z jej strany neprišiel.



"Súper šiel krok po kroku. Strelil gól, pridal ďalší, ukázal snahu a my sme z nejakého dôvodu nevedeli odpovedať. Rimania boli lepší v každom aspekte hry. Je smutné, že to takto dopadlo, ale oni boli naozaj skvelí počas celého zápasu," sebakriticky uviedol stredopoliar FCB Sergio Busquets.

Okrem hráčov AS Rím si účasť v semifinále LM 2017/2018 vybojoval aj futbalisti FC Liverpool. V anglickom derby "The Reds" jasne prevýšili hráčov Manchester City v dvojzápase s celkovým skóre 5:1. Žreb semifinále (hrá sa 24. a 25. apríla a 1. a 2. mája) vykonajú v piatok vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Ani jeden tím nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z tej istej krajiny.

