Video: Mak prišiel na ihrisko v 58. minúte a o pár sekúnd skóroval

BRATISLAVA 28. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant v drese PAOK Solún Róbert Mak prispel gólom k výhre svojho tímu (3:1) v nedeľňajšom zápase 2. kola gréckej ligy s FC Kerkyra. Dvadsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar či krídelník prišiel na trávnik v 58. minúte a skóroval už po niekoľkých sekundách pobytu na ihrisku.



,,Bol to ťažký duel, keďže v klube vládne veľké sklamanie z vypadnutia z Európskej ligy. Navyše sme hrali bez divákov, lebo nám federácia uzavrela štadión,” povedal Mak pre svoj web. "Som rád, že nakoniec sme vyhrali. Z našej strany to nebol najlepší výkon, no najdôležitejšie je, že sme získali tri body. Samozrejme, teší ma aj gól. Verím, že po reprezentačnej prestávke budeme hrať lepšie,” dodal hráč, ktorý zaznamenal svoj jubilejný 15. gól v najvyššej gréckej súťaži.

V pondelok sa bude v Šamoríne hlásiť na zraze slovenskej reprezentácie pred kvalifikačným dvojzápasom o postup na MS 2018 proti Slovinsku a Anglicku.





