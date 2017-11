Video: Magdaléna Rybáriková predviedla úder mesiaca na okruhu WTA

ST. PETERSBURG 11. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa stala víťazkou bilančnej ankety WTA o najkrajší úder mesiaca.

Respondenti jej dali 31 % hlasov na webe Tenisovej asociácie žien (WTA). Členku Top 20 svetového rebríčka Rybárikovú ocenili za zákrok v dueli s Češkou Barborou Strýcovou počas finále v rakúskom Linzi.





Nominácie na WTA Shot of the Month presented by Cambridge Global Payments nepremenili Nemka Angelique Kerberová (23 %), hneď dvakrát Dánka Caroline Wozniacka (19 %, resp. 15 %) a Češka Petra Kvitová (12 %).

Hráčkou októbra sa stala spomenutá Wozniacka, v hodnotenom období víťazka koncosezónneho šampionátu WTA Finals v Singapure. Prelom mesiaca sa vydaril Nemke Julii Görgesovej, dobyvateľke Kremeľského pohára v Moskve a WTA Elite Trophy v Ču-chaji.

