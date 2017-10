Video: Lundqvist vychytal shutout, „jazdci“ majú prvý triumf v novej sezóne NHL

NEW YORK 9. októbra (WebNoviny.sk) - Hokejisti New Yorku Rangers triumfovali nad hráčmi Montrealu Canadiens 2:0 v jedinom nedeľňajšom stretnutí severoamerickej NHL."Jazdci" zvíťazili vôbec prvýkrát v aktuálnej sezóne.

Dva neuznané góly

Hostia z Montrealu skórovali dvakrát už v úvodnej tretine, ale arbiter Justin St. Pierre ani jeden gól neuznal po konzultácii s videorozhodcom v 7. min kopol puk do súperovej bránky nedovoleným spôsobom Andrew Shaw, o 145 s kapituloval Henrik Lundqvist po nahodení Sheu Webera, ale rozhodcovia vyhodnotili, že Max Pacioretty do švédskeho gólmana vrazil a znemožnil mu zasiahnuť.





"Bolo to frustrujúce, ale išlo o správne verdikty," priznal pre oficiálnu stránku súťaže Pacioretty. "Šance sme mali. Musíme zostať pozitívni a ďalej sa sústrediť na našu hru," dodal pre nhl.com.

V závere prvej tretiny otvoril skóre obranca Rangers Brady Skjei, ktorý nahodil puk pred bránku Careyho Pricea a od korčule Webera sa odrazil za jeho chrbát. Po bezgólovom druhom dejstve potvrdil víťazstvo Rangers peknou strelou z prvej v 50. min Mika Zibanejad, pre ktorého to bol štvrtý gól v sezóne. "Iba sa snažím strieľať a momentálne mi to tam padá," povedal potomok iránskeho otca a fínskej matky so švédskym pasom.

"Kráľ Henrik" prvou hviezdou

Lundqvist zneškodnil všetkých 34 striel súpera a zaznamenal 62. čisté konto v kariére, čím sa v historickej tabuľke osamostatnil na šestnástom mieste pred Turkom Brodom.

"Kráľa Henrika" právom vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. "Niektoré veci musíte zahodiť za hlavu. Vedel som, že viem chytať a že ak budeme hrať dobre, zvíťazíme," povedal tridsaťpäťročný gólman, ktorý v ostatnom zápase (5:8 proti Torontu Maple Leafs) striedal už po prvej tretine, v ktorej inkasoval päťkrát. "Urobil to, čo od neho čakáme. Zaznamenal dôležité zákroky v správnom čase a dal nám šancu zvíťaziť," uviedol na margo svojho zverenca tréner Rangers Alain Vigneault.

Brankár Montrealu Carey Price zastavil 23 z 25 streleckých pokusov (92% úspešnosť zákrokov) domácich. "Utvorili sme si veľa šancí a myslím si, že sme hrali lepšie ako predtým naposledy. Musíme zapracovať na využívaní našich príležitostí," uviedol kouč Montrealu Claude Julien.

Výsledok - NHL:

New York Rangers – Montreal Canadiens 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 18. Skjei (Grabner, J.T. Miller), 50. Zibanejad (Bučnevič, Kreider)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.