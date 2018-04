Video: Lobotkova Celta Vigo s remízou, „Baleťáci“ deklasovali Las Palmas tromi gólmi

MADRID 31. marca (WebNoviny.sk) - FC Barcelona remizoval na ihrisku FC Sevilla 2:2 v sobotňajšom stretnutí 30. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy. Domáci otvorili skóre v závere prvého polčasu zásluhou Franca Vázqueza. Náskok Sevillčanov zdvojnásobil po zmene strán Luis Muriel, no ani to nestačilo Andalúzanom na zisk troch bodov. V 88. min sa presadil Luis Suárez a o minútu vyrovnal Lionel Messi. FCB vedie ligovú tabuľku, stále bez prehry, so 14-bodovým náskokom pred Atléticom Madrid, ktoré však má zápas k dobru.

Úradujúci majster Real Madrid aj v improvizovanej zostave zvíťazil v Las Palmas hladko 3:0. "Biely balet" zužitkoval dva pokutové kopy: jeden premenil Karim Benzema, druhý Gareth Bale, ktorý sa prezentoval dovedna dvoma gólmi.

Celta Vigo aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom remizovala v Bilbau 1:1. Hostia vybojovali bod až v nadstavenom čase presným zásahom Braisa Méndeza. Lobotka si pripísal plnú minutáž, do štatistík sa nezapísal. Jeho krajan v drese Celty Róbert Mazáň sedel na lavičke náhradníkov.

La Liga - 30. kolo

výsledky sobotňajších stretnutí

Girona - Levante 1:1 (0:0)

Góly: 54. Granell - 68. J. Morales

Bilbao - Celta Vigo 1:1 (0:0)

Góly: 55. Núnez - 90.+ B. Méndez

Stanislav Lobotka odohral celý zápas, Róbert Mazáň (obaja Celta) sedel na lavičke náhradníkov

Las Palmas - Real Madrid 0:3 (0:2)

Góly: 26. a 51. Bale (druhý z pok. kopu), 39. Benzema (z pok. kopu)

FC Sevilla - FC Barcelona 2:2 (1:0)

Góly: 36. F. Vázquez, 50. Muriel - 88. L. Suárez, 89. Messi

Tabuľka La Ligy:

1. FC Barcelona 30 23 7 0 76:15 78

2. Atlético Madrid 29 19 7 3 49:14 64

3. Real Madrid 30 19 6 5 76:33 63

4. Valencia 29 18 5 6 57:31 59

5. Villarreal 29 14 5 10 40:33 47

6. FC Sevilla 30 14 4 12 39:46 46

7. Girona 30 12 8 10 44:43 44

8. Betis Sevilla 29 13 4 12 49:53 43

9. Celta Vigo 30 11 7 12 46:43 40

10. Getafe 29 10 9 10 35:27 39

11. Eibar 29 11 6 12 36:43 39

12. Bilbao 30 8 12 10 30:34 36

13. Leganés 29 10 6 13 25:35 36

14. Espanyol Barcelona 29 8 11 10 26:37 35

15. San Sebastián 29 9 6 14 51:52 33

16. Alavés 29 10 1 18 26:45 31

17. Levante 30 5 13 12 26:44 28

18. Las Palmas 30 5 6 19 21:61 21

19. La Coruňa 29 4 8 17 26:60 20

20. Málaga 29 3 5 21 16:45 14

