Video: Liverpool v šlágri Premier League dominoval, ale Manchester United neporazil

Obraz hry sa prakticky od prvej do poslednej minúty nemenil. Manchester United sa predstavil na Anfielde s defenzívnou taktikou, do útoku sa príliš nehrnul. Tréner "The Reds“ Jürgen Klopp v pozápasovej reakcii jedinou vetou, ktorú citoval portál BBC, vystihol dianie na trávniku: "Manchester United si prišiel po bod a aj ho získal.“