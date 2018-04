Video: Liverpool v prvom semifinále Ligy majstrov piatimi gólmi zničil AS Rím

LIVERPOOL 24. apríla (WebNoviny.sk) - Domáci futbalisti anglického FC Liverpool zvíťazili jednoznačne 5:2 nad hráčmi AS Rím v utorkovom prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2017/2018 a pred budúcotýždňovou odvetou v Taliansku sú v tejto konfrontácii favoritmi na postup do májového finále.

Rimania v odvete musia skórovať minimálne trikrát. AS sa pokúsi o obrat, aký dosiahol vo štvrťfinále proti FC Barcelona - na Camp Nou , no doma a postúpil.

Odvetný duel je na programe v stredu 2. mája v Ríme. Druhú semifinálovú dvojicu utvorili nemecký zástupca Bayern Mníchov a španielsky obhajca prvenstva Real Madrid (hrá sa v stredu 25. 4. a v utorok 1. 5.). Finále na Olympijskom štadióne v ukrajinskom Kyjeve sa uskutoční v sobotu 26. mája.

Ligy majstrov - semifinále (prvý zápas) hrá sa na odvetu FC Liverpool (Angl.) - AS Rím (Tal.) 5:2 (2:0) Góly: 36. a 45.+ Salah, 61. a 69. Firmino, 56. S. Mané - 81. Džeko, 85. Perotti (z pok. kopu), ŽK: 39. Alexander-Arnold, 74. Lovren, 85. Henderson - 26. Juan Jesus, 88. Fazio, rozhodoval: Brych (Nem.) Zostavy: Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, A. Robertson - Oxlade-Chamberlain (18. Wijnaldum), Henderson, J. Milner - Salah (75. Ings), Firmino (90.+ Klavan), S. Mané AS Rím: Alisson Becker - Fazio, Manolas, Juan Jesus (67. Perotti) - Florenzi, D. De Rossi (67. Gonalons), Strootman, Kolarov - Cengiz Ünder (46. Schick), Nainggolan - Džeko

I. polčas

"The Reds" v domácom prostredí od úvodu mali navrch, no gólov sa dočkali až v závere prvého polčasu. Po polhodine hry Sadio Mané vo veľkej príležitosti neuspel, no v 36. min Mohamed Salah ukážkovo namieril z hranice šestnástky a otvoril skóre. Ten istý hráč v nadstavenom čase zužitkoval presný pas od Roberta Firmina a prehodil gólmana AS Alissona Beckera - 2:0.

II. polčas

Po zmene strán najlepší kanonier anglickej Premier League Salah ponúkol ideálne gólové asistencie najskôr Manému a vzápätí Firminovi a Liverpool viedol 4:0. V 69. min Firmino prekonal hosťujúceho brankára aj hlavičkou po rohovom kope a Rimania boli zrelí na uterák.

V závere sa však vzchopili a mierne vylepšili svoju - i tak nezávideniahodnú - pozíciu pred odvetou: v 81. min Edin Džeko potrestal chybu obrany LFC a zblízka skóroval, o štyri minúty striedajúci Diego Perotti premenil pokutový kop nariadený za hranie rukou v pokutovom území a znížil na konečných 2:5.

