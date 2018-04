Video: LeBron poslal Cleveland do 2. kola play-off NBA, Harden si urobil z Utahu „trhací kalendár“

NEW YORK 30. apríla (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Clevelandu postúpili do konferenčného semifinále basketbalovej NBA, v nedeľňajšom rozhodujúcom siedmom stretnutí doma zdolali hráčov Indiany 105:101.

Vyčerpaný LeBron

Strojcom úspechu Cavaliers bol LeBron James, ktorý nastrieľal 45 bodov. Tiež si pripísal štyri zisky lôpt, celkovo ich má vo vyraďovacích bojoch na konte 399 a dostal sa na čelo historickej štatistiky pred Scottieho Pippena. James zvíťazil v piatom zápase číslo 7 po sebe.

V sérii s Pacers dosiahol priemer 41,8 bodu na zápas. Aj LeBron je však človek a jeho výkony si vyžiadali svoju daň.

"Robil som, čo som musel, aby som pomohol tímu. Teším sa, keď som efektívny a podarilo sa mi to aj teraz. No som vyčerpaný. Chcem ísť domov a nemyslieť do zajtra na nič, som vážne unavený," povedal LeBron. Cleveland sa v ďalšom kole stretnú s lídrom základnej časti vo Východnej konferencii Torontom.

Harden nastrieľal 41 bodov

Najlepší tím po základnej časti Houston vstúpil víťazne do semifinále Západnej konferencie. Na vlastnej palubovke zdolal Utah 110:96. Jazz nepomohla ani skvelá obrana, počas sezóny druhá najlepšia s priemerom 99,8 inkasovaného bodu. Po prvom polčase zostávali už o 25 bodov.

Rockets sa opäť mohli spoľahnúť na Jamesa Hardena, ktorý si spravil z hostí "trhací kalendár" a dosiahol 41 bodov. "Mali dobrú defenzívu, ale James je James," skonštatoval tréner Houstonu Mike DAntoni. "Počas sezóny sme hrali proti rôznym obranám. To nám pomohlo, takže teraz sme boli pripravení," prezradil hrdina duelu Harden. Druhý zápase série je na programe v stredu.

Play-off NBA - 1. kolo VÝCHODNÁ KONFERENCIA Cleveland - Indiana 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27) - konečný výsledok série: 4:3 Najviac bodov: L. James 45, T. Thompson 15 (10 doskokov), Love 14 - Oladipo 30 (12 doskokov), D. Collison 23, T. Young 15 (10 doskokov) Play-off NBA - 2. kolo ZÁPADNÁ KONFERENCIA Houston - Utah 110:96 (34:21, 30:18, 22:29, 24:28) - stav série: 1:0 Najviac bodov: Harden 41 (7 trojok), C. Paul 17, Capela 16 (12 doskokov) - Mitchell a Crowder (5 trojok) po 21, Ingless 15





