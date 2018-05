Video: LeBron James rozhodol zápas v úplnom závere, Cleveland aj Boston sú krok od postupu

Tridsaťtriročná najjagavejšia hviezda Clevelandu rozhodla so záverečným klaksónom piaty zápas vo vyraďovacej časti v kariére. Celkovo James nazbieral 38 bodov. "Žijem pre tieto momenty. Nie je to však také jednoduché, doma to radšej neskúšajte," povedal so smiechom LeBron.