Video: LeBron James prispel Cavaliers k triumfu v Toronte, Stephen Curry nastúpil za Golden State

TORONTO 2. mája (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Clevelandu v utorok zvíťazili v Toronte 113:112 po predĺžení a ujali sa vedenia 1:0 v sérii 2. kola play-off zámorskej NBA.

Cavaliers doviedol k víťazstvu krídelník LeBron James svojím druhým triple double v tohtoročných vyraďovacích bojoch. Tridsaťtriročný trojnásobný víťaz súťaže dosiahol 26 bodov, 11 doskokov a 13 asistencií, na konte mal aj jeden zisk a dva bloky. Premenil však len jednu z ôsmich trojok a jeden zo šiestich trestných hodov.

Cleveland zaostával o 14 bodov

"Moji spoluhráči boli dnes neuveriteľní. Zobrali to do vlastných rúk, keď sa mne nedarilo. Pravdepodobne to bol jeden z mojich najhorších zápasov v sezóne," komentoval James.

Cleveland nevstúpil do duelu najšťastnejšie a po prvých 12 minútach zaostával o 14 bodov. Hostia sa postupne dostávali do zápasu, ale po prvý raz sa ujali vedenia až v predĺžení zásluhou trojky Kyla Korvera na 108:105. Domáce Toronto malo za stavu 112:113 takmer minútu na to, aby vývoj obrátilo vo svoj prospech, do koša nepadlo viacero striel.

Kevin Durant strelil o bod viac

Úradujúci šampión Golden State vedie v sérii nad New Orleans už 2:0, v utorok zvíťazil doma 121:116. Do domáceho dresu sa po zranení kolena vrátil Stephen Curry a z pozície striedajúceho hráča nastrieľal za 27 minút 28 bodov vrátane 5 trojok.

Iba o jeden bod zaostal za najlepším strelcom Warriors Kevinom Durantom. Skvelý výkon Golden State podčiarkol Draymond Green, ktorému chýbal jeden doskok do triple double. Mal na konte 20 bodov a 12 asistencií.

Sumáre NBA - 2. kolo play-off

utorok:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Toronto - Cleveland 112:113 po predĺžení (33:19, 27:38, 27:25, 18:23 - 7:8) - stav série: 0:1

Najviac bodov: DeRozan 22, Valančiunas 21 (21 doskokov), Lowry 18 (10 asistencií) - L. James 26 (11 doskokov, 13 asistencií), JR Smith 20 (5 trojok), Korver 19 (5 trojok)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Golden State - New Orleans 121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30) - stav série: 2:0

Najviac bodov: Durant 29, Stephen Curry 28 (5 trojok), Draymond Green 20 (12 asistencií) - A. Davis 25 (15 doskokov), Jrue Holiday 24, Rondo 22 (12 asistencií, 5 ziskov)

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.