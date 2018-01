Video: LeBron James a Stephen Curry si vybrali hráčov do svojich tímov na Zápas hviezd NBA

NEW YORK 26. januára (WebNoviny.sk) - Kapitáni tímov exhibičného Zápasu hviezd severoamerickej basketbalovej NBA (All Star game), ktorý sa uskutoční 18. februára v Los Angeles, mali prvý raz možnosť sami si zvoliť zloženie svojich mužstiev.

LeBron James a Stephen Curry zverejnili svoje nominácie vo štvrtok. Vo výbere LeBrona Jamesa nechýba ani jeho bývalý spoluhráč z Clevelandu Cavaliers Kyrie Irving, s ktorým mal napäté vzťahy, pretože bol v jeho tieni. Vlani v lete to Irving riešil odchodom do konkurenčného Bostonu Celtics.

"Jednoducho som sa pokúsil vybrať najlepších hráčov. Hrať znovu spolu s Kyriem, je vždy niečo výnimočné. Je to jeden z najlepších rozohrávačov, akých v lige máme, takže to bola pre mňa ľahká voľba" povedal LeBron James na margo toho, že do svojho kádra zaradil aj tohto hráča.

James, ktorý mal možnosť prvej voľby pri zostavení tímu, si vybral do základnej päťky aj Kevina Duranta, Anthonyho Davisa a DeMarcusa Cousinsa. Curry sa rozhodol k sebe vziať štvoricu Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, Joel Embiid, James Harden.

Tím LeBron (východná konferencia)

LeBron James (Cleveland Cavaliers), DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Kevin Durant (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics) - všetci základná päťka, náhradníci LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, Kevin Love, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis, John Wall, Russell Westbrook

Tím Curry (Západná konferencia)

Stephen Curry (Golden State Warriors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joel Embiid (Phildelpia 76ers), James Harden (Houston Rockets) - všetci základná päťka, náhradníci Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford, Damian Lillard, Kyle Lowry, Klay Thompson, Karl-Anthony Towns





