Video: LeBron bol hviezdou Clevelandu, Harden sa blysol 41 bodmi

NEW YORK 8. februára (WebNoviny.sk) - LeBron James opäť potvrdil svoju kvalitu, keď nastrieľal 37 bodov pridal 15 asistencií a 10 doskokov pri domácom triumfe jeho Clevelandu nad Minnesotou 140:138 po predĺžení v stredajšom zápase basketbalovej NBA.

A bol to práve James, ktorý 49 sekúnd pred koncom úspešným trojkovým pokusom poslal duel do predĺženia, v ňom rozhodol iba štyri stotiny sekundy pred koncom. "Je to dôležité víťazstvo, ale do národného vysielania stále nepatríme. Stále však máme čas na nápravu," povedal James.

Houston triumfoval v Miami aj vďaka dvojici James Harden - Chris Paul. Obaja sa na triumfe Rockets 109:101 podieľali 65 bodmi. Harden z toho dosiahol 41 bodov a potvrdil postavenie najlepšieho strelca ligy. V tejto sezóne to bolo už ôsmykrát, keď prekročil hranicu štyridsiatich bodov v zápase.

"James je jedným, z najlepších pivotov v lige. Vie skórovať, vypýtať si faul, tvoriť hru. Basketbal v jeho podaní, vyzerá byť, veľmi jednoduchý," zložil Hardenovi kompliment Josh Richardson, ktorý sa v stredu v drese Heat zaskvel 30 bodmi. Zápas medzi v New Orleans s Indianou odložili pre búrku, ktorá spôsobila zatekanie do haly.

Sumáre NBA

streda



Detroit – Brooklyn 115:106 (26:21, 27:29, 26:23, 36:33)

Najviac bodov: Griffin 25, S. Johnson 19, Drummond 17 (27 doskokov) – Crabbe 34 (6 trojok), J. Harris 18, Carroll 14 (12 doskokov)



Miami – Houston 101:109 (24:35, 33:26, 23:22, 21:26)

Najviac bodov: Richardson (7 trojok) a Dragič po 30, Whiteside 16 (17 doskokov) – Harden 41 (5 trojok), C. Paul 24, Capela 13



Cleveland – Minnesota 140:138 po predĺžení (31:29, 33:37, 37:33, 28:30 – 11:9)

Najviac bododv: L. James 37 (5 trojok, 15 asistencií, 10 doskokov), J.R. Smith 20 (6 trojok), T. Thompson 17 – Butler 35, Towns 30 (6 trojok, 10 doskokov), Wiggins 19



Memphis – Utah 88:92 (16:21, 23:23, 24:24, 25:24)

Najviac bodov: Harrison 23, M. Gasol 20, Brooks a JaMychal Green po 11 – Rubio 29, R. Hood 18m Mitchell 9



Phoenix – San Antonio 81:129 (9:28, 22:41, 19:28, 31:32)

Najviac bodov: Len 14, Josh Jackson 13, Bender 12 – Aldridge 23 (13 doskokov), Mills 18 (5 trojok), D. Green 17 (5 trojok)

