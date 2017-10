Video: LeBron a Westbrook zaznamenali triple-double, trojka s klaksónom rozhodla o triumfe Houstonu

James sa stal so 772 stretnutiami v základnej časti rekordérom Cavaliers, keď prekonal litovského pivota Žydrunasa Ilgauskasa, ale nebol po ňom spokojný. "Dlho nám trvá, kým sa dostaneme do zápasu. Súperi hrajú zo začiatku rýchlejšie než my, musíme na tom popracovať," povedal LeBron James.