Video: Landa vyhral „kráľovskú“ etapu Tirreno-Adriatico, Sagan sa rozhodol neplytvať so silami (aktualizované)

SARNANO SASSOTETTO 10. marca (WebNoviny.sk) - Španiel Mikel Landa z tímu Movistar sa stal víťazom 4. etapy na cyklistických pretekoch Tirreno-Adriatico zaradených do prestížneho seriálu WorldTour.

Etapa s prívlastkom kráľovská mala štart vo Foligne a cieľ po 219 km v lyžiarskom stredisku Sarnano Sassotetto vo výške 1345 m.

Landa sa v záverečnom náročnom stúpaní dotiahol do čelnej skupiny a v súboji o víťazstvo v posledných 400 m si poradil s Poliakom Rafalom Majkom (Bora-Hangrohe) a Novozélanďanom Georgeom Bennettom (LottoNL-Jumbo), ktorí došli do cieľa v rovnakom čase ako víťaz. Scenériu záverečných kilometrov dotvárali kopy snehu popri ceste a teploty blížiace sa k nule.

Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa v náročnej horskej skúške rozhodol neplytvať so silami a do cieľa prišiel s odstupom 18:32 min na 106. mieste. V celkovej klasifikácii klesol na 59. pozíciu (+19:00 min).

Holanďan Tom Dumoulin odstúpil

Brit Geraint Thomas (Team Sky) aj vinou technických problémov v záverečnom kilometri prišiel o azúrový dres lídra pretekov. Staronovým mužom na čele sa stal Talian Damiano Caruso z BMC Racing.

Do nedeľňajšej 5. etapy pôjde s náskokom 11 sekúnd pred Holanďanom Wilcom Keldermanom (Sunweb) a 20 sekúnd pred Landom. Thomas je po novom štvrtý.

Dlhý únik tentoraz obstarala šestica Antoine Duchesne (Groupama - FDJ), Alexander Vlasov (Gazprom-Rusvelo), Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), Mads Pedersen (Trek Segafredo) a Jacopo Mosca (Wilier Selle Italia). Po 60 km sa dostali už o 6 minút pred pelotón.





Na trase sobotňajšej etapy boli tri kategorizované stúpania a všetky sa stali korisťou lídra vrchárskej súťaže Taliana Bagioliho.

Počas etapy spadol a napokon aj odstúpil líder tímu Sunweb Holanďan Tom Dumoulin, ktorý sa už predtým zdravotne necítil dobre. Ešte 20 km pred cieľom bol náskok cyklistov vpredu 2:35 min, ale do záverečných desiatich kilometrov sa zmenšil pod jednu minútu. Bagioli a Pedersen zvesili nohy už skôr a "poslušne" sa zaradili do pelotónu.

V závere vpredu silní vrchári

Záverečné stúpanie do Sassotetta malo dĺžku 14 km a bolo pomerne pravidelné s maximom 13% približne 4 km pred cieľom. Do náročných pasáži vstúpili ako prví Lotyš Neilands a Rus Vlasov, v pätách však už mali pelotón so všetkými favoritmi. Čoskoro bol vpredu s pokusom o trhák Kolumbijčan Miguel Ángel López (Astana).

Potom sa sformovala silná štvorka vrchárov, okrem Lópeza aj Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Fabio Aru (UAE Team Emirates) a Ben Hermans (Israel Cycling Academy). Utvorili si takmer polminútový náskok. Necelé tri kilometre pred métou vyrazil vpred Majka a z pelotónu ako šíp aj Španiel Mikel Landa (Movistar).

Majka s Landom sa neskôr vpredu spojili a spoločne s Aruom vyrazili do boja o etapové víťazstvo. Zozadu sa ešte dotiahol Novozélanďan George Bennett (LottoNL-Jumbo), ale napokon mal v závere najviac síl Landa.

Peter Sagan je jediný Slovák na Tirreno-Adriatico 2018. Od roku 2012 ani raz nechýbal na Pretekoch dvoch morí a predviedol dovedna sedem víťazných etapových koncoviek. Predvlani útočil aj na celkový triumf, ktorý mu o jedinú sekundu vyfúkol veľký rival Van Avermaet. Sagan je aj štvornásobným víťazom bodovacej súťaže na Tirrene.

Tirreno-Adriatico 2018

4. etapa: (Foligno - Sarnano Sassotetto, 219 km): 1. Mikel Landa (Šp.) Movistar 6:22:13 h, 2. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe, 3. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo - obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Fabio Aru (Tal.) Team UAE Emirates +6 s, 5. Ben Hermans (Belg.) Israel Cycling Academy +6, 6. Tiesj Benoot (Belg.) Lotto Soudal +6, ... 106. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +18:32 min

Poradie po 4. etape: 1. Damiano Caruso (Tal.) BMC Racing 17:14:49 h, 2. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +11 s, 3. Mikel Landa (Šp.) Movistar +20, 4. Geraint Thomas (V. Brit.) Team Sky +26, 5. Rigoberto Urán (Kol.) Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale +31, 6. George Bennett (N. Zél.) LottNL-Jumbo +33, ... 59. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +19:00 min

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

V najväčšej podvodnej jaskyni na svete bolo objavené neuveriteľné množstvo mayských artefaktov

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.